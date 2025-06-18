На Кубани проверят все системы оповещения и связи. Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба края.
Губернатор поблагодарил оперативные службы, правоохранителей, команды муниципалитетов за слаженную работу в День России.
«Нам удается сохранять обстановку в крае стабильной и контролируемой, но мы не должны расслабляться. Летом к нам едут гости со всей страны. И мы обязаны обеспечить их безопасность. Все силы и средства должны быть готовы среагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Считаю неправильно перекладывать ответственность полностью на правоохранителей», — сказал Вениамин Кондратьев.
Системы оповещения и связи проверят во всех муниципалитетах Краснодарского края.