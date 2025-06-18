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На Кубани проверят все системы оповещения и связи

Губернатор Кубани поручил проверить все системы оповещения и связи в регионе.

Источник: администрация Краснодарского края

На Кубани проверят все системы оповещения и связи. Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба края.

Губернатор поблагодарил оперативные службы, правоохранителей, команды муниципалитетов за слаженную работу в День России.

«Нам удается сохранять обстановку в крае стабильной и контролируемой, но мы не должны расслабляться. Летом к нам едут гости со всей страны. И мы обязаны обеспечить их безопасность. Все силы и средства должны быть готовы среагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Считаю неправильно перекладывать ответственность полностью на правоохранителей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Системы оповещения и связи проверят во всех муниципалитетах Краснодарского края.

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