На Кубани проверят все системы оповещения и связи

«Нам удается сохранять обстановку в крае стабильной и контролируемой, но мы не должны расслабляться. Летом к нам едут гости со всей страны. И мы обязаны обеспечить их безопасность. Все силы и средства должны быть готовы среагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Считаю неправильно перекладывать ответственность полностью на правоохранителей», — сказал Вениамин Кондратьев.