Минтруд рассказал, что отличает Россию от остального мира

По ее словам, в результате опроса ООН об общемировых причинах отказа от деторождения эксперты выделили высокую стоимость воспитания детей, безработицу, нехватку доступного жилья, беспокойство о будущем мире и отсутствие подходящего партнера. Баталина считает, что не все эти проблемы характерны для России.