Губернатор Самарской области прокомментировал презентацию автомобиля LADA AZIMUT

КНа Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера нового кроссовера от АВТОВАЗа LADA AZIMUT, о чём мы сообщили ранее, а также рассказали о технических характеристиках представленного автомобиля.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время презентации отметил важность данного события для Самарской области и всего отечественного автопрома. По его словам, «АвтоВАЗ» вместе с поставщиками автокомпонентов уже наладило импортозамещение деталей и узлов.
Машина оборудована современными технологиями: полным приводом, увеличенным дорожным просветом (208 мм), короткой колёсной базой и широкими возможностями настройки подвески. Базовая комплектация включает панорамную крышу, подогрев стекол, камеру кругового обзора, электропривод крышки багажника и систему автоматического выбора режимов езды.
Автомобиль оснащён моторами объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил, работающими с механической КПП и вариатором. Позже предлагается установить турбированный агрегат мощностью 150 л.с. с автоматом.
Губернатор добавил, что заложенные в LADA AZIMUT решения по обеспечению удобства, комфорта и безопасности станут следующим шагом развития для автопрома России. Автором названия «AZIMUT» стал победитель внутреннего конкурса среди сотрудников компании. Название символизирует движение вперёд и новые горизонты.
Представители АВТОВАЗа заявили, что модель станет флагманом бренда и поступит в массовое производство в 2026 году. Новый кроссовер демонстрирует успех предприятия в плане локализации комплектующих и вклада в экономику региона.
LADA AZIMUT также оснащена новой программной платформой для мультимедиа с решениями отечественных разработчиков. Глава Самарской области пообещал сегодня провести тест-драйв новинки «АвтоВАЗа».
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