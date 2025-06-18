Губернатор Самарской области прокомментировал презентацию автомобиля LADA AZIMUT

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время презентации отметил важность данного события для Самарской области и всего отечественного автопрома. По его словам, «АвтоВАЗ» вместе с поставщиками автокомпонентов уже наладило импортозамещение деталей и узлов.