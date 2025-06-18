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На ПМЭФ-2025 оценили перспективы развития соцсетей и онлайн-платформ РФ

Глобальные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются российские медиа, стали одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума в 2025 году (ПМЭФ-2025). Как завоевывать новую аудиторию, 18 июня профильные эксперты обсудили на отдельной сессии «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы».

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Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлана Баланова отметила, что сейчас очень важно экспериментировать с разными форматами и не игнорировать тот факт, что молодому поколению свойственно быстрое «клиповое мышление».

«Мы можем раздражаться на тему того, что молодежь обладает клиповым мышлением и хочет смотреть короткий контент. Вот для меня был очень важным эксперимент. Мы сняли специальный сериал для VK — “Наш гараж”. Изначально планировали его показывать сразу на онлайн-платформе. Короткие серии по 12−15 минут», — сообщила она.

Баланова отметила, что эксперимент оказался удачным. Это видно по рейтингам, полученным по итогам окончания показа проекта.

«Мы на прошлой неделе, по-моему, выпустили последние серии. И уже получили показатели: и по досмотрам, и по вовлеченности на 30−40% выше рыночных бенчмарков», — подчеркнула она.

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что в дальнейшем «битва» онлайн-платформ будет происходить именно в сфере контента, считает гендиректор НМГ.

В Санкт-Петербурге 18 июня начался Международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Визитные карточки стран и выставочные павильоны сразу привлекли внимание гостей, рассказал корреспондент «Известий». Тема 28-го саммита — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Форум проходит с 18 по 21 июня.