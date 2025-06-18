На ПМЭФ-2025 оценили перспективы развития соцсетей и онлайн-платформ РФ

Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлана Баланова отметила, что сейчас очень важно экспериментировать с разными форматами и не игнорировать тот факт, что молодому поколению свойственно быстрое «клиповое мышление».
«Мы можем раздражаться на тему того, что молодежь обладает клиповым мышлением и хочет смотреть короткий контент. Вот для меня был очень важным эксперимент. Мы сняли специальный сериал для VK — “Наш гараж”. Изначально планировали его показывать сразу на онлайн-платформе. Короткие серии по 12−15 минут», — сообщила она.
Баланова отметила, что эксперимент оказался удачным. Это видно по рейтингам, полученным по итогам окончания показа проекта.
«Мы на прошлой неделе, по-моему, выпустили последние серии. И уже получили показатели: и по досмотрам, и по вовлеченности на 30−40% выше рыночных бенчмарков», — подчеркнула она.
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что в дальнейшем «битва» онлайн-платформ будет происходить именно в сфере контента, считает гендиректор НМГ.
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