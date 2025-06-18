На ПМЭФ-2025 оценили перспективы развития соцсетей и онлайн-платформ РФ

«Мы можем раздражаться на тему того, что молодежь обладает клиповым мышлением и хочет смотреть короткий контент. Вот для меня был очень важным эксперимент. Мы сняли специальный сериал для VK — “Наш гараж”. Изначально планировали его показывать сразу на онлайн-платформе. Короткие серии по 12−15 минут», — сообщила она.