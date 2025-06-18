Гендиректор ВЦИОМ рассказал о росте социального оптимизма в России

«Этого страха стало сильно меньше. Ну, может быть, это произошло в связи с тем, что настоящее стало таким непростым, революционным, насыщенным такими совершенно, казалось бы, невозможными вещами. Но в любом случае это произошло. Сегодня, повторюсь, страха перед будущим сильно меньше, чем раньше. Ну и, конечно, это связано с тем, что мы выстояли. Тем, что мы дезавуировали сценарий “отмены” России. Тем, что мы доказали свою способность не просто выживать, а идти вперед в тех сложнейших условиях, в которых мы оказались. И это резко повысило уровень социального оптимизма и уровень готовности говорить о будущем и строить планы», — сказал Федоров в ходе ПМЭФ на сессии «Все течет, все меняется: новые тренды потребления».