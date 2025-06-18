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Суд в Ростове рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Виктору Гончарову

В июне в Ростове уточнят меру пресечения в отношении экс-чиновника Виктора Гончарова.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для бывшего советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Рассмотрение материала о продлении меры пресечения судья назначил на 19 июня 2025 года, — прокомментировали в инстанции.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). При этом 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.

Добавим, также в донской столице изменили меру пресечения бывшему заместителю губернатора — министру сельского хозяйства и продовольствия региона Константину Рачаловскому.

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