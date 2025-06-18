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В Воронежской области признали безопасными для отдыха 35 пляжей

Они расположены в 15 районах.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре рассказали об итогах мониторинга пляжей в Воронежской области.

После тщательного обследования годными для отдыха признали 35 пляжей в 15 районах. Их полный перечень можно посмотреть здесь.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пляжи в Воронеже, где можно загорать, но лучше не купаться. Их восемь. Пять из них расположены в Железнодорожном районе: два на берегу Усмани, три — у водохранилища. Также признали соответствующими всем санитарным требованиям два пляжа в Левобережном районе и один — в Центральном. Все они располагаются у водохранилища.