В Воронежской области признали безопасными для отдыха 35 пляжей

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пляжи в Воронеже, где можно загорать, но лучше не купаться. Их восемь. Пять из них расположены в Железнодорожном районе: два на берегу Усмани, три — у водохранилища. Также признали соответствующими всем санитарным требованиям два пляжа в Левобережном районе и один — в Центральном. Все они располагаются у водохранилища.