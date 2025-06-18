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Самарские «Крылья Советов» объявили о старте подготовки к новому сезону

Футболисты волжан начали тренироваться на клубной базе. Из них девять игроков из основного состава. Плюс 12 из дубля.

Футболисты волжан начали тренироваться на клубной базе. Из них девять игроков из основного состава. Плюс 12 из дубля.

В группе первых: вратари Сергей Песьяков и Евгений Фролов, защитники Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин и Роман Евгеньев, полузащитники Дмитрий Иванисеня и Сергей Бабкин, форвард Владислав Шитов.

Из второй команды: Данил Бельтюков, Михаил Недоспасов, Илья Грибакин, Алексей Лысов, Артем Радаев, Николай Максимов, Данила Савельев, Константин Ляхов, Иван Бобер, Ирлан Хугаев, Владимир Игнатенко и Павел Попов.

В конце нынешней недели к тренировкам подключаться легионеры Доминик Ороз, Томас Галдамес и Фернандо Костанца. Пока их нет по семейным обстоятельствам, объяснили представители «зелено-бело-синих».

В июле присоединятся вернувшиеся из аренд Владимир Хубулов (был в «Акроне»), Егор Карпицкий, Артем Соколов, Расиль Асайдулин и Никита Першин. Также нападающему Ивану Сергееву дали дополнительный отпуск из-за матчей сборной.

Хотя интерес к нему проявляет столичное «Динамо». Ранее писали, что москвичи даже встречались с «Крыльями» и планируют закрыть сделку в ближайшее время.

«Полузащитник Иван Олейников продолжает восстановление по индивидуальной программе», — подчеркнули в «КС».

В планах — три встречи. Сыграют с саратовским «Соколом», «КАМАЗом» из Набережных Челнов и грозненским «Ахматом» (12+).

Недавно сообщали, что самарцы стали лидерами по числу трансферов за последние 5 лет.

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