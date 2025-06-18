Самарские «Крылья Советов» объявили о старте подготовки к новому сезону

Футболисты волжан начали тренироваться на клубной базе. Из них девять игроков из основного состава. Плюс 12 из дубля.
В группе первых: вратари Сергей Песьяков и Евгений Фролов, защитники Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин и Роман Евгеньев, полузащитники Дмитрий Иванисеня и Сергей Бабкин, форвард Владислав Шитов.
Из второй команды: Данил Бельтюков, Михаил Недоспасов, Илья Грибакин, Алексей Лысов, Артем Радаев, Николай Максимов, Данила Савельев, Константин Ляхов, Иван Бобер, Ирлан Хугаев, Владимир Игнатенко и Павел Попов.
В конце нынешней недели к тренировкам подключаться легионеры Доминик Ороз, Томас Галдамес и Фернандо Костанца. Пока их нет по семейным обстоятельствам, объяснили представители «зелено-бело-синих».
В июле присоединятся вернувшиеся из аренд Владимир Хубулов (был в «Акроне»), Егор Карпицкий, Артем Соколов, Расиль Асайдулин и Никита Першин. Также нападающему Ивану Сергееву дали дополнительный отпуск из-за матчей сборной.
Хотя интерес к нему проявляет столичное «Динамо». Ранее писали, что москвичи даже встречались с «Крыльями» и планируют закрыть сделку в ближайшее время.
«Полузащитник Иван Олейников продолжает восстановление по индивидуальной программе», — подчеркнули в «КС».
В планах — три встречи. Сыграют с саратовским «Соколом», «КАМАЗом» из Набережных Челнов и грозненским «Ахматом» (12+).
Недавно сообщали, что самарцы стали лидерами по числу трансферов за последние 5 лет.
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