Юлианна Караулова и Виталий Гогунский выступят в Омске на День города

Министерство культуры Омской области опубликовало программу празднования Дня города и Омской области. Основные гуляния запланированы на 2 августа.
В этот день откроется «Флора-2025», состоится Сибирский международный марафон, турнир силовых видов спорта, а на площади Победы и Любинском проспекте пройдут народные гуляния.
Вечером на Соборной площади состоится концерт Омского русского народного хора и Омского Губернаторского камерного оркестра под управлением дирижера Григория Вевера с программой «Рок на струнных».
Завершат мероприятия артисты Юлианна Караулова и Виталий Гогунский. Имя приглашённой звезды-хедлайнера пока держится в секрете.