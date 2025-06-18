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Юлианна Караулова и Виталий Гогунский выступят в Омске на День города

Имя хэдлайнера праздника пока держат в секрете.

Министерство культуры Омской области опубликовало программу празднования Дня города и Омской области. Основные гуляния запланированы на 2 августа.

В этот день откроется «Флора-2025», состоится Сибирский международный марафон, турнир силовых видов спорта, а на площади Победы и Любинском проспекте пройдут народные гуляния.

Вечером на Соборной площади состоится концерт Омского русского народного хора и Омского Губернаторского камерного оркестра под управлением дирижера Григория Вевера с программой «Рок на струнных».

Завершат мероприятия артисты Юлианна Караулова и Виталий Гогунский. Имя приглашённой звезды-хедлайнера пока держится в секрете.