Житель Башкирии у себя на участке и нашел бомбу времен Великой Отечественной войны

В Кушнаренковском районе Башкирии обнаружили опасный предмет. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии республики.
Как сообщили в ведомстве, местный житель обнаружил подозрительный предмет во время осмотра территории перед покосом травы. Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Урал» идентифицировали находку как 85-миллиметровый осколочный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что боеприпас имел деформированный взрыватель и сильные следы коррозии на корпусе, но при этом представлял реальную опасность. Снаряд аккуратно вывезли в безопасное место и уничтожили с помощью накладного заряда.
В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подобных предметов гражданам следует соблюдать предельную осторожность: не приближаться к находке и немедленно сообщать о ней в правоохранительные органы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.