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Житель Башкирии у себя на участке и нашел бомбу времен Великой Отечественной войны

В Башкирии обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии обнаружили опасный предмет. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии республики.

Как сообщили в ведомстве, местный житель обнаружил подозрительный предмет во время осмотра территории перед покосом травы. Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Урал» идентифицировали находку как 85-миллиметровый осколочный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что боеприпас имел деформированный взрыватель и сильные следы коррозии на корпусе, но при этом представлял реальную опасность. Снаряд аккуратно вывезли в безопасное место и уничтожили с помощью накладного заряда.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подобных предметов гражданам следует соблюдать предельную осторожность: не приближаться к находке и немедленно сообщать о ней в правоохранительные органы.

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