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Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ

ВЕНА, 18 июн — РИА Новости. МАГАТЭ известно, что два иранских объекта, в Карадже и Тегеране, подверглись удару — оба находились под наблюдением в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), сообщило агентство.

Источник: Reuters

«МАГАТЭ располагает информацией о том, что два иранских центра по производству центрифуг — мастерская TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр — подверглись ударам. Оба объекта ранее находились под наблюдением и контролем МАГАТЭ в рамках СВПД», — сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Уточняется, что на объекте в Тегеране был поражён один корпус, где изготавливались и испытывались усовершенствованные роторы для центрифуг, а в Карадже были уничтожены два здания, в которых производились различные компоненты для центрифуг.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля — земля».

Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.

Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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