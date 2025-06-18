Определены артисты, которые выступят на Дне молодежи в Нижегородской области

«Мы готовим настоящий праздник энергии, идей и безграничных возможностей для тех, кто своими руками создает будущее нашего региона и всей страны. Готовим программу, которая заинтересует молодёжь — инициативную, талантливую и целеустремлённую. Для этого в 2025 году мы постарались объединить в фестивале современные молодежные взгляды, интересы с традициями нашего региона. Например, в Семёнове День молодёжи пройдёт вместе с фестивалем “Золотая хохлома”, который станет жемчужиной программы, демонстрирующей преемственность поколений. Это прекрасная возможность для молодежи не только встретить праздник вместе с друзьями, но и прикоснуться к культурному наследию региона. Верим, что в этот день молодёжь и люди старшего поколения в регионе объединятся идейно и практически», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.