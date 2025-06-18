Определены артисты, которые выступят на Дне молодежи в Нижегородской области

«Мы готовим настоящий праздник энергии, идей и безграничных возможностей для тех, кто своими руками создает будущее нашего региона и всей страны. Готовим программу, которая заинтересует молодёжь — инициативную, талантливую и целеустремлённую. Для этого в 2025 году мы постарались объединить в фестивале современные молодежные взгляды, интересы с традициями нашего региона. Например, в Семёнове День молодёжи пройдёт вместе с фестивалем “Золотая хохлома”, который станет жемчужиной программы, демонстрирующей преемственность поколений. Это прекрасная возможность для молодежи не только встретить праздник вместе с друзьями, но и прикоснуться к культурному наследию региона. Верим, что в этот день молодёжь и люди старшего поколения в регионе объединятся идейно и практически», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
День молодежи в Нижнем Новгороде пройдёт на новой площадке — на Нижневолжской набережной, где выступит исполнитель Amirchik. В Выксе зрителей ждёт концерт группы «Корни», а в Павлове — выступление группы Hi-Fi. В Семёнове в рамках фестиваля «Золотая хохлома» состоится концерт Пелагеи.
Фестиваль пройдёт под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай». Каждое из направлений будет реализовано во всех четырёх городах.
В направлении «Знай» гостей ждет лекторий российского общества «Знание». В Нижнем Новгороде это направление дополнится программой, организованной совместно с «Росатомом», в Академии «Маяк» имени А. Д. Сахарова. Молодёжь здесь сможет поучаствовать в атомных дебатах «Убеди меня!», интеллектуальных играх «Атомное бинго» и «Открываем тайны самой закрытой отрасли». Также информационный центр по атомной энергии организует в столице Приволжья лекции, ток-шоу и игротеку.
В направлении «Приумножай» для молодёжи региона проведут консультации по грантовой поддержке, а в Нижнем Новгороде ещё и расскажут о проекте «Твой ход», организуют интерактивы по финансовой грамотности с участием представителей Волго-Вятского ГУ Банка России.
Кроме этого, в рамках направления «Приумножай» в Семёнове пройдёт грантовый конкурс «Росмолодёжь. Гранты». Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут получить поддержку для своих проектов в размере до 1,5 млн рублей. Принять участие в конкурсе можно в одной из 19 номинаций: необходимо заполнить карту проекта, отправить заявку и прийти на очную защиту 28 июня, которая состоится в Семёновском индустриально-художественном техникуме. Регистрация открыта до 23 июня на сайте myrosmol.ru по ссылке: clck.ru/3Meeho. Там же можно найти подробную информацию об участии.
Творческие мастер-классы и волонтерские акции станут частью направления «Люби». Для молодёжи столицы региона на набережной их организуют Волонтерский центр Нижегородской области и региональное отделение «Движения первых».
В свою очередь, пространство «Гордись» объединит во всех четырёх городах мероприятия центра патриотического воспитания «Авангард», встречи с ветеранами в рамках акции «Диалоги с героями» и маркет молодых нижегородских предпринимателей. В Академии «Маяк» имени А. Д. Сахарова покажут иммерсивную постановку «Герои далекие и близкие» от «Движения первых».
Молодёжь Павлова в этот день увидит соревнования по уличному баскетболу, показательные выступления по фигурному катанию, выступление молодёжного марширующего оркестра. В Выксе молодых людей приглашают на интеллектуальный квиз «Апгрейд мозга», арт-медиацию по выставке «Путевые заметки. Перекресток», мастер-классы «Инжиниринг будущего» и «Компьютерное зрение» состязания по сапсёрфингу и в зону фиджитал-баскетбола.
В Семёнове, где празднование Дня молодёжи пройдёт в рамках фестиваля «Золотая хохлома», гости смогут увидеть уникальные экспонаты хохломской росписи, включая гигантские расписные ложки, поучаствовать в мастер-классах местных умельцев, принять участие в образовательных встречах, услышать диджей-сет от резидента «Высоты» ZORCHE.
Подробная программа мероприятий, точные площадки проведения в городах и возможность регистрации доступны на официальном сайте деньмолодежи2025.рф: youthday.ru.