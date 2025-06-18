«Газпром-медиа» и «Защитники Отечества» объединят усилия в патриотическом воспитании

Подписание соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Холдинг и фонд будут сотрудничать в реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи.
«В партнерстве с фондом Защитники Отечества мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма», — отметил Жаров.
«Информационная поддержка освещения работы фонда “Защитники Отечества” крайне необходима в настоящее время, чтобы больше людей узнали о существовании нашей организации, о том, какие меры поддержки мы предоставляем и, чтобы эти люди приходили к нам за помощью. Так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас», — добавила Цивилева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.