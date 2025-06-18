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«Газпром-медиа» и «Защитники Отечества» объединят усилия в патриотическом воспитании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Холдинг «Газпром-медиа» и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Подписание соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Холдинг и фонд будут сотрудничать в реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи.

«В партнерстве с фондом Защитники Отечества мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма», — отметил Жаров.

«Информационная поддержка освещения работы фонда “Защитники Отечества” крайне необходима в настоящее время, чтобы больше людей узнали о существовании нашей организации, о том, какие меры поддержки мы предоставляем и, чтобы эти люди приходили к нам за помощью. Так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас», — добавила Цивилева.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.

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