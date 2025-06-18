«Газпром-медиа» и «Защитники Отечества» объединят усилия в патриотическом воспитании

«Информационная поддержка освещения работы фонда “Защитники Отечества” крайне необходима в настоящее время, чтобы больше людей узнали о существовании нашей организации, о том, какие меры поддержки мы предоставляем и, чтобы эти люди приходили к нам за помощью. Так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас», — добавила Цивилева.