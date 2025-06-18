В Ростовской области с 1 июля меняются тарифы на электроэнергию

Гарантирующий поставщик сообщает, что в соответствии с постановлением Региональной службы тарифов № 628 от 10.12.2024 года стоимость одного кВтч составит:
— для городского населения в пределах социальной нормы —.
5,90 ₽/кВтч;
— для городского населения сверх социальной нормы —.
8,24 ₽/кВтч;
— для сельского населения и тех, кто проживает в домах с электрическими плитами и электроотопительными установками в пределах социальной нормы — 4,13 ₽/кВтч;
— для сельского населения и тех, кто проживает в домах с электрическими плитами и электроотопительными установками сверх социальной нормы — 5,76 ₽/кВтч.
Более подробную информацию о тарифах можно узнать на сайте региональной службы по тарифам Ростовской области и на сайте гарантирующего поставщика.
Также «ТНС энерго Ростов-на-Дону» напоминает, что показания передавать необходимо ежемесячно до 25 числа.