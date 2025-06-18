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В Ростовской области с 1 июля меняются тарифы на электроэнергию

На территории Ростовской области с 1 июля 2025 года начинают действовать новые тарифы на электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

Гарантирующий поставщик сообщает, что в соответствии с постановлением Региональной службы тарифов № 628 от 10.12.2024 года стоимость одного кВтч составит:

— для городского населения в пределах социальной нормы —.

5,90 ₽/кВтч;

— для городского населения сверх социальной нормы —.

8,24 ₽/кВтч;

— для сельского населения и тех, кто проживает в домах с электрическими плитами и электроотопительными установками в пределах социальной нормы — 4,13 ₽/кВтч;

— для сельского населения и тех, кто проживает в домах с электрическими плитами и электроотопительными установками сверх социальной нормы — 5,76 ₽/кВтч.

Более подробную информацию о тарифах можно узнать на сайте региональной службы по тарифам Ростовской области и на сайте гарантирующего поставщика.

Также «ТНС энерго Ростов-на-Дону» напоминает, что показания передавать необходимо ежемесячно до 25 числа.