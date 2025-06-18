ЕГЭ по химии далось сложнее всего нижегородским выпускникам

13,2% выпускников не сдали ЕГЭ по химии в Нижегородской области в 2025 году. Этот предмет дался тяжелее всего школьникам, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве образования и науки.
С 23 мая по 11 июня в регионе проходил основной период проведения ЕГЭ. Последними предметами, которые сдавали, были иностранные языки (устная часть) и информатика. Теперь стартовали резервные дни, в которые могут сдать экзамены те школьники, которые либо были удалены с них, либо по каким-либо причинам не смогли на них присутствовать.
Согласно последним известным результатам, хуже всего в этом году выпускники справились с химией, историей и литературой. Минимальный порог баллов не смогли преодолеть 13,2%, 8,38% и 2,96% экзаменуемых соответственно.
Что касается профильных предметов, то математику базового уровня не сдали 3,39% выпускников, математику профильного уровня — 3,97%, а русский язык — 0,49%. Эти дисциплины школьники еще смогут пересдать в резервные дни для получения аттестата, а вот профильные предметы — уже нет.
Вместе с тем в Нижегородской области уже отметились первые стобалльники. По профильной математики таких всего один человек, по русскому языку — 33 человека (0,24% экзаменуемых), по литературе — 16 человек (2,06%), по истории — 9 человек (0,54%), по химии — 52 человека (3,92%).