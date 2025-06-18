Что происходит в «Крыльях Советов»: самарские болельщики все чаще задают неудобные вопросы руководству клуба

Ответов пока мало, но уже скоро их может стать больше. Собрали для вас все, что нам известно на данный момент.
Вокруг футбольного клуба «Крылья Советов» в последнее время возникает много всяких слухов. БОльшая часть из них касается трансферов. Что печально — в основном это касается продаж футболистов. А официальных новостей с пометкой «позитивные» из стана «Крыльев» выходит значительно меньше. Самарские болельщики начинают паниковать.
16 июня пресс-служба клубу представила новый тренерский штаб во главе с Магомедом Адиевым. Помимо главного тренера туда вошли пять специалистов: Сергей Булатов (продолжил работу в «Крыльях»), Филипп Соколинский, Беслан Аджинджал, Ерлан Ибрагим и тренер вратарей Александр Гутеев. Последний заменил в клубе его легенду — Виктора Гауса, с которым руководство решило попрощаться. Пост появился в официальном телеграм-канале клуба и получил много негативных эмодзи.
Но еще раньше стало известно, что клуб по истечению контракта покинули 5 футболистов: Богдан Овсянников, Илья Гапонов, Роман Ежов, Денис Якуба, Дмитрий Цыпченко. Стоит отметить, что минувший сезон был не самым лучшим для этих игроков. Кто-то играл мало по причине травм, а кто-то так не вышел на прежний уровень после того, как залечил повреждения. Что ж, это спорт, такое бывает. В телеграм-каналах даже появлялась информация о том, что ушедшие игроки якобы получали в клубе чуть ли не самую маленькую зарплату. Получается — ни туда, ни сюда: ушли свободными агентами, то есть клуб не заработал на трансферах, при этом как-то глобально зарплатную ведомость не разгрузил. Пока с новой стратегией, направленной на оптимизацию затрат, которая была объявлена в середине прошлого сезона, туговато.
Также в команде есть целый ряд футболистов, у которых закончился срок аренды. В частности, вингеры Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев вернулись в московский «Спартак», а полузащитник Лука Гагнидзе и нападающий Ульви Бабаев — в московское «Динамо». То есть получается, уже «минус» 9 игроков. А с Владимиром Писарским — 10. Но о нем мы вспомним чуть попозже.
Кроме того, в последнее время в различных СМИ говорилось о том, что «Крылья» могут расстаться с несколькими самыми ценными и по стоимости трансфера, и по зарплате игроками. Речь идет о защитнике и капитане команды Александре Солдатенкове, бразильском опорном полузащитнике Фернандо Костанца и нападающем Иване Сергееве (9 голов и 3 голевых передачи в 30 матчах прошлого сезона). Первым якобы интересуется «Рубин», вторым — «Балтика» и «Торпедо», а третьим — «Динамо». По Сергееву, судя по всему, уже идут предметные переговоры между клубами. Стоимость возможного трансфера, как пишет Иван Карпов, может составить 350 млн рублей.
На фоне слухов о том, кто еще покинет команду, в инфополе чуть меньше информации, касающейся трансферов на вход. Из заметного — только возможный переход экс-вратаря «Спартака» 31-летнего Александра Селихова (в прошлом сезоне играл за «Урал» в ФНЛ). Также возможны переходы на правах аренды 20-летнего форварда московского «Локомотива» Вадима Ракова (3 гола и 3 голевых паса в 29 матчах во всех турнирах в сезоне 2024/2025) и 25-летнего опорника «железнодорожников» Константина Марадишвили (сыграл за «Пари НН» 2 матча в сезоне 2024/2025). Но пока это только слухи.
Из позитивного, с небольшой натяжкой, можно отметить продление контракта с 31-летним атакующим полузащитником Амаром Рахмановичем, который в прошлом сезоне только 7 раз появился на поле, а основе выходил вообще только раз. А недавно стало известно, что «Сочи» активировал опцию выкупа нападающего Владимира Писарского, права на которого принадлежат «Крыльям». А это значит, что самарский клуб должен получить 50 млн рублей. Что ж, уже что-то.
Возможно, продажами Писарского, Сергеева, Солдатенкова и Констанца руководство «Крыльев» планирует закрыть почти миллиардный долг перед «РТ-Капитал». При этом футбольный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что на первой тренировке, которую проводил новый тренерский штаб, было всего 10 футболистов. Руководство клуба якобы обещало Адиеву в ближайшее время подписать новичков. Также, по данным Карпова, если этого не произойдет, то главный тренер, недавно возглавивший «Крылья Советов», может покинуть свой пост.
Самарские болельщики начинают паниковать и задают неудобные вопросы генеральному директору футбольного клуба Роберту Тер-Абрамяну прямо в его телеграм-канале. Их можно понять. Что им предложил клуб перед началом нового сезона, кроме роста цен на абонементы (местами — на 30% по сравнению с прошлым годом)? Желание руководства начать зарабатывать и быть самостоятельным в финансовом плане похвально. Стремление доказать, что тренер с ЗП в 2,5 млн рублей вместо 8 и, что не исключено, футболисты, которые придут свободными агентами или в качестве арендованных (в любом случае, их предыдущие клубы, получается, не заинтересованы в них) смогут занять хотя бы 12-е место, не говоря уже о легендарном 8-м — очень амбициозно. Но на что предлагается ходить и смотреть болельщикам, да еще и платить за это больше, чем в прошлом году (по логике, если цена на абонементы выросла, то вырастет и на билеты)?
Мы решили уточнить у знающих людей. И обратились к администратору телеграм-канала «Волга, Ромб и Два Крыла». Спросили про ситуацию с новыми ценами на абонементы на матчи самарского футбольного клуба.
«Допустим, вот эта 124-я трибуна, там, 10 тысяч стоит, раньше она стоила, допустим, 6900. Для тех, кто впервые покупал абонемент, там, грубо говоря, 7500 стоило. Ну, то есть, нормально, так сказать, поднялись. С другой стороны, на другие сектора, допустим, их раздробили немножко. 124-й, 118-й сектора стали относительно дешевле, чем раньше были. И, соответственно, “дэшки” вот эти все тоже плюс-минус подешевели. Как сказать, ни рыба, и мясо: есть и актуальные цены, как бы для народа, есть и слишком такие, большие.
Хотелось бы, чтобы добавили скидки для пенсионеров, потому что пенсионеры не могут такие большие деньги тратить. И социальные абонементы, соответственно, для людей, которые реально не могут. С ценой на билеты, я думаю, то же самое будет. Билеты тоже вырастут, я думаю, на 30−40% «, — сообщил в беседе с корреспондентом “МК в Самаре” администратор одного из крупнейших телеграм-каналов о “Крыльях Советов”.
Болельщики переживают и не стесняются задавать неудобные вопросы, например, прямо в телеграм-канале генерального директора клуба Робертам Тер-Абрамяна. Пока все в рамках приличия и взаимоуважения.
«Роберт Эдуардович, а как дела со спонсором? Губернатор заявлял, что между ними идет борьба за то, чтобы спонсировать наш клуб. Кто хоть побеждает? Правда ли что игрокам предлагают сократить зарплаты? Роберт Эдуардович, вы меня извините за навязчивость, но перед покупкой абонемента мне бы хотелось знать на кого я буду смотреть, приходя на футбол. Я и моя семья, конечно, в любом случае придет на стадион, но нам хочется понимать, сколько мы готовы за это заплатить. Осинькин и Адиев — это же разные деньги, как и Сергеев с Шитовым, вы должны это понимать», — написал один из болельщиков.
«Андрей, приветствую. Все прекрасно понимаю. Будем делиться информацией по мере ее поступления. Мы же с вами понимаем, что говорить о потенциальных переходах до подписаний или достижения договоренностей сейчас будет неправильным. Костяк еще полностью даже не собрался после отпусков. Поэтому давайте наберемся терпения вместе. Если эмодзи клоуна хотя бы чуть-чуть снижает напряжение, то не стесняйтесь им зарядить в ответ на это сообщение», — ответил Тер-Абрамян.
Напомнили генеральному директору и про достоинство клуба, и про долг «РТ-Капиталу». Но это уже крик души, как говорится.
«Роберт Эдуардович, а долго ещё вы будете держать голову в песке? Новости про “Крылья” — одна хуже другой. У клуба есть достоинство? Вытирают ноги все кому не лень. Эти 980 (смешные) миллионов должны окончательно похоронить “Крылья”? Самарская область не последний регион в стране, а за “Крылья болеют” и любят тысячи людей. Может хватит издевательств?», — а это уже написал другой болельщик «зелено-бело-синих» под тем же постом.
Мы ни в коем случае не призываем к панике и хейту в отношении к Роберта Тер-Абрамяна (он в клубе не один, есть еще совет директоров), наоборот — хотим пролить свет на происходящее вокруг будущего «Крыльев Советов» и успокоить болельщиков, а как максимум — даже обрадовать. Поэтому сегодня, 18 июня, наша редакция направила в пресс-службу самарского футбольного клуба официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с трансферами игроков, а также сообщить о планах нового тренерского штаба.
P.S. Пока мы писали эту статью, пресс-служба «Крыльев Советов» нарушила молчание и сообщила о том, что к тренировкам присоединился целый ряд футболистов. Среди них игроки основы: С. Песьяков, Е. Фролов, А. Солдатенков, Н. Рассказов, К. Печенин, Р. Евгеньев, Д. Иванисеня, С. Бабкин и В. Шитов. Также сегодня вместе основным составом тренировались футболисты из «Крыльев Советов-2»: Д. Бельтюков, М. Недоспасов, И. Грибакин, А. Лысов, А. Радаев, Н. Максимов, Д. Савельев, К. Ляхов, И. Бобёр, И. Хугаев, В. Игнатенко и П. Попов.
«В конце недели присоединятся Доминик Ороз, Фернандо Костанца и Томас Галдамес, отсутствующие по семейным обстоятельствам. Нападающему Ивану Сергееву предоставлен дополнительный отпуск в связи с участием в матчах за сборную России. Он прибудет в расположение команды на следующей неделе. Полузащитник Иван Олейников продолжает восстановление по индивидуальной программе. В июле присоединятся футболисты, вернувшиеся из аренды: Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Артём Соколов, Расиль Асайдулин, Никита Першин», — сообщила пресс-служба самарского клуба в официальном телеграм-канале.
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