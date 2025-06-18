Что происходит в «Крыльях Советов»: самарские болельщики все чаще задают неудобные вопросы руководству клуба

Самарские болельщики начинают паниковать и задают неудобные вопросы генеральному директору футбольного клуба Роберту Тер-Абрамяну прямо в его телеграм-канале. Их можно понять. Что им предложил клуб перед началом нового сезона, кроме роста цен на абонементы (местами — на 30% по сравнению с прошлым годом)? Желание руководства начать зарабатывать и быть самостоятельным в финансовом плане похвально. Стремление доказать, что тренер с ЗП в 2,5 млн рублей вместо 8 и, что не исключено, футболисты, которые придут свободными агентами или в качестве арендованных (в любом случае, их предыдущие клубы, получается, не заинтересованы в них) смогут занять хотя бы 12-е место, не говоря уже о легендарном 8-м — очень амбициозно. Но на что предлагается ходить и смотреть болельщикам, да еще и платить за это больше, чем в прошлом году (по логике, если цена на абонементы выросла, то вырастет и на билеты)?