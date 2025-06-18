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На ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога НЦ «Россия»

Деловую программу Петербургского международного экономического форума открыла сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога НЦ «Россия».

Она была посвящена актуальным вызовам современности: экономической и политической фрагментации, демографическим изменениям, последствиям внедрения прорывных технологий, а также социальному и технологическому разрыву как внутри стран, так и между ними.

Модератором выступил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Важно вести открытый диалог о том, как нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста. В каких странах будет этот глобальный рост, на каких технологиях он будет построен, на каких принципах и культурном коде. Наша с вами задача — чтобы движение вперед было во благо человека во всех странах, которые, как и Россия, работают над будущим. Именно через открытый диалог строится наше будущее и его понимание», — отметил он.

В дискуссии приняли участие признанные эксперты международного уровня из России, Камеруна, Испании, Азербайджана и Канады, авторы лучших эссе Открытого диалога.

В частности, спикер из Испании, доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага выступил с докладом о том, как страны глобального большинства меняют действительность.

«Сегодня страны глобального большинства не просто участвуют в глобальных процессах — они меняют реальность. Мы видим, как формируется всё более гибкий и многополярный мировой порядок», — сказал он.

Одной из главных тем дискуссии стала: «Африка — драйвер будущего экономического уклада». Председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве отметил, что демографический рост превращает Африку в будущую колыбель мировой рабочей силы.

«Это не просто статистика — это человеческий капитал, который может стать новым драйвером глобального роста. Тот, кто уже сегодня инвестирует в образование и строит университеты в Африке, завтра будет вместе с ней формировать рынки и задавать правила игры», — сказал он.

В рамках сессии участники также обсудили доклад по итогам Открытого диалога, подготовленный центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Выводы сессии «Формируя новую платформу глобального роста» стали основой для последующей деловой программы ПМЭФ-2025.

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