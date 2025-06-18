На ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога НЦ «Россия»

Она была посвящена актуальным вызовам современности: экономической и политической фрагментации, демографическим изменениям, последствиям внедрения прорывных технологий, а также социальному и технологическому разрыву как внутри стран, так и между ними.
Модератором выступил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
«Важно вести открытый диалог о том, как нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста. В каких странах будет этот глобальный рост, на каких технологиях он будет построен, на каких принципах и культурном коде. Наша с вами задача — чтобы движение вперед было во благо человека во всех странах, которые, как и Россия, работают над будущим. Именно через открытый диалог строится наше будущее и его понимание», — отметил он.
В дискуссии приняли участие признанные эксперты международного уровня из России, Камеруна, Испании, Азербайджана и Канады, авторы лучших эссе Открытого диалога.
В частности, спикер из Испании, доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага выступил с докладом о том, как страны глобального большинства меняют действительность.
«Сегодня страны глобального большинства не просто участвуют в глобальных процессах — они меняют реальность. Мы видим, как формируется всё более гибкий и многополярный мировой порядок», — сказал он.
Одной из главных тем дискуссии стала: «Африка — драйвер будущего экономического уклада». Председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве отметил, что демографический рост превращает Африку в будущую колыбель мировой рабочей силы.
«Это не просто статистика — это человеческий капитал, который может стать новым драйвером глобального роста. Тот, кто уже сегодня инвестирует в образование и строит университеты в Африке, завтра будет вместе с ней формировать рынки и задавать правила игры», — сказал он.
В рамках сессии участники также обсудили доклад по итогам Открытого диалога, подготовленный центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Выводы сессии «Формируя новую платформу глобального роста» стали основой для последующей деловой программы ПМЭФ-2025.