На ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога НЦ «Россия»

«Важно вести открытый диалог о том, как нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста. В каких странах будет этот глобальный рост, на каких технологиях он будет построен, на каких принципах и культурном коде. Наша с вами задача — чтобы движение вперед было во благо человека во всех странах, которые, как и Россия, работают над будущим. Именно через открытый диалог строится наше будущее и его понимание», — отметил он.