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Полицейские опровергли сообщение, что блогера из Иркутска оставили безнаказанной

Девушке может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Блогер из Иркутска написала в своих социальных сетях, что ей ничего не сделали за то, что она оскорбила ВС РФ. Однако полицейские опровергли эту информацию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на девушку составили административный протокол, а материалы дела отправили в Кировский районный суд.

— Обвиняемой может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. До настоящего времени женщина была в специализированной медицинской организации, — уточняют в полиции.

Проверка по данному делу продолжается. Действия блогера оценивают с точки зрения уголовного и административного закона. Также следственный комитет приобщил к материалам проверки копию протокола.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что СК начал проверку после публикации видео с оскорблением ВС РФ.