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Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область к концу рабочей недели

Магнитные качели ожидают жителей Ростовской области до конца июня.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются геомагнитные возмущения, в том числе на регион должна обрушиться буря уровня G1 c Кр-индексом 5. Прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по графику, возмущенный фон сохранится 18 и 19 июня, а магнитная буря должна проявиться 20 июня. После этого обещают спокойную магнитосферу, но уже с 24 июня снова начнутся перепады.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Напомним, метеозависимым людям во время магнитных изменений рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

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