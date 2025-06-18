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День города в Омске отметят в День ВДВ

2 августа омичи впервые отметят День Омской области и города.

В министерстве культуры Омской области состоялось заседание коллегии, на котором обсудили план мероприятий на День города.

В этом году впервые одновременно с Днём города в Омске впервые отметят День Омской области. Праздник выпадает на 2 августа. Это также значимая дата для ВДВ России.

Начнутся мероприятия 1 августа. Государственный академический Омский русский народный хор представит премьеру — новую программу «Крепость Сибири» (0+).

2 августа откроется выставка «Флора-2025». Она будет посвящена 80-летию Великой Победы и Омску, как Молодежной столице России.

Бегунов в первую субботу августа ждёт трасса 36-го Сибирского международного марафона.

Основные концерты пройдут на площади Победы и Любинском проспекте. Здесь же состоится турнир «Самый сильный человек Омска — 2025».

В сквере им. Дзержинского готовится детско-семейная программа.

Проект «Модно в Омске» и ярмарка «Город мастеров» расположатся на улице Музейной.

Впервые на День города будет работать площадка «Омск театральный». Она развернётся на сцене у музея им. Врубеля.

На Соборной площади вечером выступит Омский народный хор. Камерный оркестр под управлением Григория Вевера представит программу «Рок на струнных».

Затем на сцену выйдут артист Виталий Гогунский и Юлианна Караулова. Имя хедлайнера праздника в минкульте пока держат в секрете.