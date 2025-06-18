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Власти смогли эвакуировать из Израиля 12 граждан Молдовы: Еще около 100 ждут помощи

Организация эвакуации стала возможной при поддержке посольства Португалии в Израиле.

Источник: соцсети

Посольство Республики Молдова в Израиле сообщает о продолжающейся работе по оказанию помощи молдавским гражданам, желающим эвакуироваться из Израиля. По словам посла Александра Ройтмана, после обработки около 450 телефонных звонков и более 100 электронных писем, дипмиссия установила контакт с примерно 75 соотечественниками, подавшими запросы на эвакуацию.

В ходе этой работы была выявлена группа из 12 человек, которые приняли решение покинуть Израиль через пограничный пункт в Египте. Организация эвакуации стала возможной при поддержке посольства Португалии в Израиле.

Посольство продолжает принимать заявки от граждан Молдовы, желающих воспользоваться возможностью эвакуации через Египет в ближайшие дни, с помощью онлайн-формы.

Напомним, МИД настоятельно рекомендует молдавским гражданам, не имеющим жизненно важных деловых или семейных обязательств, организовать выезд из Израиля как можно скорее.