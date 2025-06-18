Власти смогли эвакуировать из Израиля 12 граждан Молдовы: Еще около 100 ждут помощи

Посольство Республики Молдова в Израиле сообщает о продолжающейся работе по оказанию помощи молдавским гражданам, желающим эвакуироваться из Израиля. По словам посла Александра Ройтмана, после обработки около 450 телефонных звонков и более 100 электронных писем, дипмиссия установила контакт с примерно 75 соотечественниками, подавшими запросы на эвакуацию.