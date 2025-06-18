Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ и Госконтроль наказали агрокомбинат «Ждановичи» за завышение цен

МАРТ: агрокомбинат «Ждановичи» завышал цены на соки и нектары.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Госконтролем осуществили проверку агрокомбината Ждановича. Подробности сообщили в пресс-службе МАРТ.

Так, выборочная проверка в агрокомбинате позволила выявить превышение предельных размеров торговых надбавок. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не указывались дополнительные сведения, связанные с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляют госрегулирование.

— На соки и нектары в ассортименте применялись надбавки от 39% до 60% при установленных 30% — 40%, — прокомментировали в МАРТ.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлекли юрлицо и должностных лиц. Экономический суд Минской области наложил штрафы в сумме на 2,46 тысячи белорусских рублей.

Кроме того, МАРТ вынес постановление в отношении должностных лиц агрокомбината об административных правонарушениях при проведении процедур госзакупок.

— Постановления о наложении административного взыскания исполнены, — уточнили в МАРТ.

Тем временем милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске.