МАРТ и Госконтроль наказали агрокомбинат «Ждановичи» за завышение цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Госконтролем осуществили проверку агрокомбината Ждановича. Подробности сообщили в пресс-службе МАРТ.
Так, выборочная проверка в агрокомбинате позволила выявить превышение предельных размеров торговых надбавок. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не указывались дополнительные сведения, связанные с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляют госрегулирование.
— На соки и нектары в ассортименте применялись надбавки от 39% до 60% при установленных 30% — 40%, — прокомментировали в МАРТ.
За допущенные нарушения к административной ответственности привлекли юрлицо и должностных лиц. Экономический суд Минской области наложил штрафы в сумме на 2,46 тысячи белорусских рублей.
Кроме того, МАРТ вынес постановление в отношении должностных лиц агрокомбината об административных правонарушениях при проведении процедур госзакупок.
— Постановления о наложении административного взыскания исполнены, — уточнили в МАРТ.
Тем временем милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске.