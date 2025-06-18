МАРТ и Госконтроль наказали агрокомбинат «Ждановичи» за завышение цен

Так, выборочная проверка в агрокомбинате позволила выявить превышение предельных размеров торговых надбавок. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не указывались дополнительные сведения, связанные с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляют госрегулирование.