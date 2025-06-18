В Новосибирске в День города ограничат продажу алкоголя и напитков в стекле

В Новосибирске во время празднования Дня города будет ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре. Соответствующий проект постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева опубликован на сайте городской администрации.
Согласно документу, запрет будет распространяться на 11 территорий, например, в районе парка «Берёзовая роща» и парка им. Кирова, рядом с Первомайским парком, вдоль улицы Восход от Речного вокзала до площади Пименова, и в центре города от Максима Горького до Достоевского и от Революции до Семьи Шамшиных.
Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в границах этих территорий, предлагается продавать соки, квас, коктейли, мороженое и кондитерские изделия, а летним кафе завершить работу не позднее 23:00.
В свою очередь, структурные подразделения мэрии должны будут усилить контроль за соблюдением вышеуказанных ограничений.
День города в Новосибирске отмечается в последнее воскресенье июня. В этом году мегаполис отпразднует 132-ую годовщину со дня основания.