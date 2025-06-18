В Новосибирске в День города ограничат продажу алкоголя и напитков в стекле

Согласно документу, запрет будет распространяться на 11 территорий, например, в районе парка «Берёзовая роща» и парка им. Кирова, рядом с Первомайским парком, вдоль улицы Восход от Речного вокзала до площади Пименова, и в центре города от Максима Горького до Достоевского и от Революции до Семьи Шамшиных.