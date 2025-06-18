В Ростове-на-Дону 17-летний юноша попал в больницу после конфликта на улице

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша с травмами попал в больницу после конфликта, произошедшего в Октябрьском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как уточнили в полиции, информация о пострадавшем поступила из медучреждения. Известно, что после осмотра молодой человек отказался от госпитализации, и после этого его передали законному представителю.
— Сейчас проводится проверка, выясняются участники ссоры. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — подчеркнули в пресс-службе донского главка МВД.
Добавим, в соцсетях ростовчане предположили, что инцидент, скорее всего, произошел на улице Таганрогской.
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