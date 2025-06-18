Краевую поддержку на покупку жилья получит прикамский спортсмен Данил Маликов

В краевом министерстве физической культуры и спорта прошло заседание комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам — призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их тренерам.
В этом году заявка поступила от трехкратного победителя первенства мира, бронзового призера Чемпионата мира по гиревому спорту Данила Маликова. Комиссия одобрила заявку спортсмена, и он получит субсидию в размере 3,35 млн рублей.
Субсидия на покупку жилья — одна из мер поддержки ведущих спортсменов, напомнила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова: «Есть критерии, на основании которых спортсмен может претендовать на выплату, и при соблюдении всех условий выделяются средства. За время реализации этой меры выплаты на приобретение жилья получили девять спортсменов и два тренера».
В Прикамье также предусмотрена единовременная выплата для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, для спортсменов, завоевавших призовые места на чемпионатах, первенствах Европы или мира, юношеских олимпийских играх, Всемирной универсиаде либо всемирных играх, и их тренеров.
Еще одна мера стимулирования — стипендии. Их ежегодно получают около 400 спортсменов, рассказали в минспорта Прикамья.
Стипендия губернатора ведущим спортсменам Пермского края увеличена с 2022 года и теперь составляет от 15 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Конкретный размер выплаты зависит от спортивных результатов по итогам предыдущего года. Право на стипендию имеют как спортсмен, так и его тренер.
Стипендия губернатора «Юные спортсмены Прикамья» составляет пять тысяч рублей в месяц, такую выплату получают 250 спортсменов. Право на эту стипендию имеют спортсмены до 21 года.
Всего на меры стимулирования и поддержки в бюджете Пермского края предусмотрено 66,8 млн рублей ежегодно.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин акцентировал необходимость поддержки талантливых спортсменов со стороны правительства Прикамья. По словам главы региона, важно не только создавать современную инфраструктуру для занятий спортом, но и при необходимости оказывать адресную поддержку: «Большая честь видеть, как наши земляки достойно выступают на соревнованиях разного уровня. Наша задача — оказывать им всестороннюю поддержку».