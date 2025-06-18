Краевую поддержку на покупку жилья получит прикамский спортсмен Данил Маликов

Субсидия на покупку жилья — одна из мер поддержки ведущих спортсменов, напомнила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова: «Есть критерии, на основании которых спортсмен может претендовать на выплату, и при соблюдении всех условий выделяются средства. За время реализации этой меры выплаты на приобретение жилья получили девять спортсменов и два тренера».