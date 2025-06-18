Казахстан передаёт 1,5 тысячи сайгаков КНР: что об этом думают учёные

Решение Президента Казахстана передать 1,5 тысячи сайгаков в Китай вызвало интерес не только у общества, но и в научном сообществе. Ученые называют это реинтродукцией — возвращением вида в его исторический ареал. Однако сам процесс сложный, и начать его, судя по всему, получится не раньше 2026 года. О том, как это будет происходить на практике и какие риски несёт, корреспонденту BAQ.KZ рассказали казахстанские учёные.