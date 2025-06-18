Казахстан передаёт 1,5 тысячи сайгаков КНР: что об этом думают учёные

Решение Президента Казахстана передать 1,5 тысячи сайгаков в Китай вызвало интерес не только у общества, но и в научном сообществе. Ученые называют это реинтродукцией — возвращением вида в его исторический ареал. Однако сам процесс сложный, и начать его, судя по всему, получится не раньше 2026 года. О том, как это будет происходить на практике и какие риски несёт, корреспонденту BAQ.KZ рассказали казахстанские учёные.
По данным весеннего учёта, численность сайгаков в Казахстане достигла 3,9 миллиона особей. Однако по оценкам учёных, их численность превышает 5 миллионов. Это абсолютный рекорд. Для сравнения: в 1974 году максимальное количество составляло 1,2 миллиона. Популяция восстанавливается после тяжёлых лет, когда численность падала из-за браконьерства, эпизоотий и ухудшения среды обитания.
Переселение редких видов животных — не новость для международной практики. По словам заведующего лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки МНВО РК Алексея Грачёва, сайгак — далеко не первый в списке тех, кого пытаются вернуть в исторический ареал.
Такое применялось давно. Например, тугайных оленей завозили из Таджикистана, куланов — с Туркменистана на Барса-Кельмес. Лошадь Пржевальского вообще исчезла в дикой природе, но была восстановлена из зоопарков Германии и Чехии. Сейчас в Казахстане реализуется программа реинтродукции тигра. Завезли двух особей из Голландии, планируют доставку из России. Это нормальная и давно применяемая практика.
Передача сайгаков в Китай — не первая в истории. Ранее уже предпринимались попытки переселения, однако они не увенчались успехом.
«Такие инициативы уже были. Небольшие партии сайгаков передавали в Китай. К сожалению, они не выжили. Вероятно, не хватило координации. Поэтому сейчас важно, чтобы всё происходило в рамках международного научного взаимодействия. С сопровождением, с наблюдением за процессом», — считает Грачёв.
Доктор биологических наук, проректор по науке Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана Альжан Шамшидин в свою очередь отметил, что в этом году переселение невозможно.
«Сайгаки — крайне стрессонеустойчивые животные. Перевозка взрослых особей сопряжена с большими рисками: они плохо переносят дорогу, особенно на дальние расстояния. Вариантов транспортировки немного: либо авиатранспорт, либо специализированные машины. Но даже с этим большие потери. Взрослых сайгаков практически невозможно перевозить. Они дорогу не выдерживают. Мы сами, когда изымаем с природы, берём только молодняк — суточный, максимум двухдневный. Самый лёгкий вариант — это перевозка новорождённых», — считает Шамшидин.
Предполагается, что животных переселят в северную часть Синьцзяна — туда, где до начала 2000-х годов сайгаки ещё обитали. По словам учёных, раньше в регионе были подходящие пастбища и обширные территории, но из-за охоты и браконьерства популяция исчезла.
«Конечно, они смогут жить в Синьцзяне. Это их исторический ареал. Просто их истребили. Сейчас, если всё грамотно организовать, там можно восстановить устойчивую группу», — сказал Альжан Шамшидин.
Научное сообщество наготове
Интересно, что идея переселения сайгаков из Казахстана в Китай впервые была озвучена не в Акорде, а среди учёных. По словам Альжана Шамшидина, ещё до заявления президента с предложением сотрудничества вышел Пекинский университет лесного хозяйства. Учёные с казахстанской стороны планировали подать совместный международный проект по реинтродукции. Но политическое решение опередило.
Мы хотели подать проект ещё до заявления. Получается, президент нас опередил. Но мы готовы, если нас включат в реализацию, это будет правильно. Такое решение мы поддерживаем, это логично.
Учёные за то, чтобы переселение прошло планомерно, целенаправленно, с научным сопровождением.
Чем больше популяций, тем лучше
Сейчас в Казахстане насчитываются три крупные популяции сайгаков: уральская, устюртская и бетпакдалинская. В Монголии сохраняется небольшая популяция — около 20 тысяч особей. Её учёные называют Saiga tatarica mongolica или монгольская сайга. Китайская популяция может стать пятой.
«Если китайская популяция приживётся, можно будет организовать обмен физическими ресурсами между странами», — считает Альжан Шамшидин.
Популяции Казахстана это не навредит
На вопрос, скажется ли передача 1,5 тысяч сайгаков на внутренней популяции Казахстана, Грачёв отвечает однозначно:
«Абсолютно никак. Это даже не один процент от численности. Сейчас у нас порядка 4 миллионов особей. Более того, сайгак — копытное с одним из самых высоких уровней воспроизводства. Самки уже в год приступают к размножению. Популяция может прирастать до 80% в год».
В Казахстане ожидаются изменения по регулированию численности сайгаков. Мажилис поддержал идею устойчивого использования популяции, а решения будут приниматься Министерством экологии и природных ресурсов. Уже в этом году возможно начало регулирования численности.
«Сейчас Институт зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана готовят обоснования. После этого будут приняты решения. Скорее всего, регулирование начнётся в августе-сентябре и продолжится до декабря. Во время гона сайгака, конечно, нежелательно проводить отстрел, но я не вижу в этом трагедии. Это поможет контролировать численность», — сказал Альжан Шамшидин.
По оценкам заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии МНВО РК Константина Плахова, в Казахстане есть все основания к возобновлению промысла сайгака.
«В советское время сайгачье мясо активно продавалось. Причем стоило дешевле баранины. Брали тушами. И это при популяции в три раза меньше нынешней. Сейчас она перевалила за четыре миллиона особей. Препятствий к изъятию нет. Вопрос в цене. Было, например, предложение продавать тушёнку по 2000 тенге за банку. Но это неоправданно дорого. Логичнее брать тушу и готовить самому», — говорит учёный.
Он также отметил, что мясной внутренний рынок мог бы стать альтернативой при условии прозрачного регулирования цен и спроса.
Зачем это нужно Китаю?
Китай — известный потребитель рогов сайгака. Рога используются в традиционной китайской медицине. Китай давно хотел наладить разведение сайгаков либо в неволе, либо в полувольных условиях с тем, чтобы получать рога в виде продукции.
Орнитолог, директор по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко рассказывает, что в Синьцзяне имеется питомник. Сегодня он работает не на полную мощность.
«В любом случае нужны либо новые питомники, либо какой-то толчок в развитии действующего. В это готова была вложиться традиционная китайская медицина», — говорит орнитолог.
Ещё один момент, на который обратил внимание Скляренко, — если Китай решил чем-то заняться на государственном уровне, то с огромной вероятностью эта попытка будет успешной.
В случае успеха Китай будет лидировать в вопросах разведения сайгака. У Казахстана, конечно, есть действующие питомники в Западно-Казахстанской и в Алматинской областях. Их успешность, откровенно говоря, очень слабая. В питомнике ЗКО наметились какие-то успехи, что-то получается. Но по объёмам Китай, конечно, наши питомники превзойдёт при любом раскладе. При вкладах со стороны государства, при китайской внимательности, старательности у Китая есть очень хорошие шансы закрыть рынок рогов сайгаков, разведённых именно в неволе.
Потеря экспортного преимущества
Передача сайгаков в Китай может обернуться для Казахстана не только международным пиаром, но и стратегическими потерями. Об этом предупреждает заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии МНВО РК Константин Плахов.
«Я понимаю это как политический жест. Но изначально речь шла о другом. Когда в Казахстане возобновится промысел сайгака, рога планировали продавать. И основной покупатель — Китай. А теперь получается, что мы фактически отдаем Китаю возможность наладить собственный промысел. Через несколько лет Казахстан просто отпадет как поставщик», — говорит учёный.
По словам эксперта, подобная история уже происходила. Китай подорвал мировой рынок яда пауков, выставив сразу десятки килограммов, тогда как ранее продавали граммы.
«То же самое может произойти и с рынком сайгачьих рогов. Китай зайдёт с объемами и обрушит цены. Экономически это печальный сценарий», — предполагает Плахов.
Орнитолог, директор по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко, напротив, считает, что экосотрудничество с Китаем не несёт критических рисков для Казахстана.
«Да, теоретически Казахстан может частично потерять монополию на сайгачьи рога. Но если это и случится, то очень нескоро. Разведение сайгаков в неволе — сложный и дорогостоящий процесс, особенно если цель — выйти на устойчивые объемы и создать полноценный рынок. Даже если Китай вложит серьёзные ресурсы, для запуска коммерческого разведения потребуется много времени. А пока Казахстан — держатель 95% всего мирового поголовья. У нас остаются запасы рогов, которые превышают возможные китайские объёмы в сотни и тысячи раз», — отметил Скляренко.
Сегодня Казахстан не имеет права экспортировать сайгачьи рога — действует международный запрет. Вся добытая в рамках ограниченного промысла продукция находится на ответственном хранении в «Охотзоопроме».
«Каждый месяц идёт проверка. Ни один рог не пропадает. Поэтому слухи в соцсетях о чьём-то обогащении беспочвенны. К тому же сайгак в Казахстане никогда не был в Красной книге. Это охотничий вид. Просто сейчас на него действует мораторий на изъятие. Это не охраняемый как краснокнижник, а ограниченный вид», — подчеркнул Плахов.
«Только тогда Казахстан снова сможет вынести вопрос об экспорте. До этого никакой внешней торговли рогами быть не может», — пояснил учёный.
По мнению Скляренко, когда международные ограничения будут сняты, Казахстан всё равно останется главным игроком на рынке.
«Когда СИТЕС разрешит легальную торговлю, а Казахстан возобновит использование ресурсов сайгака, страна сможет практически диктовать условия. Даже при наличии китайского питомника», — заявил орнитолог.