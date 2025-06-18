Тольяттинские школьники выступили на всероссийском фестивале креативных индустрий

Ученики Школы креативных индустрий из Тольятти приняли участие в финале I Всероссийского фестиваля «ШКИ Фест — 2025», который прошёл 12 июня в Рязани.
На фестивале собрались 156 участников из 39 отобранных школ по всей стране. Самарскую область представила команда, обучающаяся на базе детской художественной школы имени Марка Шагала.
Основной задачей фестиваля стало создание талисмана для «Рязани — новогодней столицы 2026». Также школьники участвовали в командных креативных марафонах, лекциях и мастер-классах.
Участников поприветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. Фестиваль завершился концертом и встречей с музыкантом Иваном Чебановым.
Проект реализован при поддержке Минкультуры РФ и Рязанской области в рамках нацпроекта «Семья».
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