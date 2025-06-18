В самолет, следовавший из Минеральных Вод в Уфу, врезалась птица

Сегодня рано утром, 18 июня, при заходе на посадку в аэропорт «Уфы» самолет из Минеральных Вод столкнулся с птицей. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел на удалении 15 миль от взлетно-посадочной полосы при заруливании на стоянку. Экипаж доложил о столкновении, но сигнал бедствия не подавал.
К счастью, в итоге самолету благополучно удалось совершить посадку в аэропорту столицы Башкирии.
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