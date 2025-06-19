Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 19 июня 2025

Ежегодно 19 июня в США отмечается День отмены рабства. Это день, когда свобода стала реальностью для сотен тысяч американцев. Его чтят как напоминание о равенстве, правах и борьбе за достоинство. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете важные имена и факты, связанные с этим историческим этапом.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.