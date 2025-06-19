Кроссворд на 19 июня 2025

Ежегодно 19 июня в США отмечается День отмены рабства. Это день, когда свобода стала реальностью для сотен тысяч американцев. Его чтят как напоминание о равенстве, правах и борьбе за достоинство. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете важные имена и факты, связанные с этим историческим этапом.