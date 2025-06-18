Посол: около тысячи индийских студентов обучаются в вузах Беларуси

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Около тысячи индийских студентов обучаются в белорусских вузах, заявил на пресс-конференции в среду Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси Ашок Кумар.
«В настоящее время около 1 тысячи индийских студентов учатся в разных вузах Беларуси, особенно в медицинских. И я надеюсь, что их число будет расти», — сказал посол.
Он добавил, что ему довелось общаться с индийскими студентами, и все они отмечают, что счастливы учиться в Беларуси и довольны качеством образования.
Дипломат отметил, что также очень рад, в том числе и потому, что обучение проходит на английском языке, «что очень важно».
Сотрудничество Индии и Беларуси
В январе нынешнего года глава белорусского государства Александр Лукашенко, поздравляя индийского коллегу Драупади Мурму с 75-й годовщиной национального праздника — Дня Республики, отметил, что странам удалось перейти на новый уровень сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, к которым Беларусь присоединилась благодаря неизменной поддержке Нью-Дели.
Белорусский лидер также пригласил Драупади Мурму приехать в Минск, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня.