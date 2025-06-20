Ответы на кроссворд от 19 июня 2025: интересные факты про День отмены рабства в США

6. Поправка

После более чем 60-летнего перерыва в принятии поправок к Конституции США, в 1865 году была ратифицирована Тринадцатая поправка. Она запретила рабство и принудительный труд, за исключением случаев наказания за преступление. Принятая Конгрессом 31 января 1865 года и вступившая в силу 18 декабря 1865 года, поправка была ратифицирована 27 штатами в том же году. Однако ратификация некоторыми штатами растянулась на десятилетия, например, Миссисипи официально завершил этот процесс лишь в 2013 году, хотя фактически голосовал за поправку еще в 1995 году.