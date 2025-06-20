Ответы на кроссворд от 19 июня 2025: интересные факты про День отмены рабства в США

По горизонтали:
1. Тернер
Нэт Тернер, чернокожий раб, организовал одно из крупнейших восстаний рабов в истории США. 21 августа 1831 года в Вирджинии его последователи убили около 60 белых американцев. Восстание было подавлено, Тернер казнен, а в ответ белые ополченцы убили не менее 100 чернокожих. После восстания в южных штатах, включая Вирджинию, были ужесточены законы, ограничивающие права рабов и свободных афроамериканцев, включая запрет на образование и ограничение свободы собраний.
2. Бегство
В 1850 году Конгресс США принял Закон о беглых рабах, который стал одним из самых противоречивых актов в истории страны. Закон позволял рабовладельцам преследовать беглых рабов даже в тех штатах, где рабство было запрещено. Закон обязывал всех граждан содействовать поимке беглых рабов под угрозой сурового наказания. Специальные уполномоченные по поимке рабов были назначены во всех штатах, и пойманные рабы возвращались владельцам под вооруженной охраной. Для признания человека беглым рабом достаточно было свидетельства любого белого, подтвержденного присягой.
3. Либерия
В начале XIX века американские аболиционисты, объединенные в Американское колонизационное общество, решили создать колонию для освобожденных рабов. В 1816 году они приобрели земли в Африке и основали государство Либерия. Планировалось, что в Либерию будут переселяться рабы, выкупленные аболиционистами. Однако, несмотря на отправку десятков тысяч бывших рабов в Либерию, этот проект не достиг ожидаемого масштаба. Плантаторы южных штатов не желали терять источник дешевой рабочей силы, а многие рабы, родившиеся в Америке, не хотели покидать страну, которую считали своим домом.
4. Браун
Джон Браун — американский аболиционист, призывавший к вооруженной борьбе против рабства. Он участвовал в столкновениях в Канзасе и прославился неудачной попыткой захвата арсенала в Харперс-Ферри с целью вооружения рабов. За это был арестован и казнен.
По вертикали:
1. Визи
Денмарк Визи, раб-афроамериканец, разработал план масштабного восстания рабов в США. Но до реализации плана дело не дошло, так как власти арестовали заговорщиков. Визи был осужден и казнен, но впоследствии он стал героем для многих аболиционистов. Во время Гражданской войны его имя служило боевым кличем для афроамериканских солдат.
2. Раб
Условия жизни рабов в США были крайне тяжелыми. Они работали по 18−19 часов в сутки, что приводило к низкой продолжительности жизни. В среднем, раб на плантации жил около 10 лет, а в XIX веке этот показатель снизился до 7 лет. Рабам запрещали учиться чтению и письму, а также передвигаться большими группами без сопровождения. Белый человек мог остановить раба вне плантации и потребовать пропуск, а в случае его отсутствия — применить телесное наказание. Сопротивление или ответ на удар влекли за собой смертную казнь.
3. Ферма
После отмены рабства плантаторы столкнулись с проблемой нехватки дешевой рабочей силы. Тринадцатая поправка к Конституции США, запрещавшая рабство, предусматривала исключение в виде наказания за преступления, что стало использоваться для создания тюремных ферм. На этих фермах, а также в рамках системы аренды осужденных, заключенные использовались как бесплатная или крайне дешевая рабочая сила, которая передавалась частным подрядчикам судебными властями.
4. Гаррисон
Уильям Гаррисон был одним из самых активных организаторов аболиционистского движения в США. Он основал «Американское антирабовладельческое общество» и другие объединения, а также наладил связи с единомышленниками в Великобритании. Гаррисон придерживался принципов ненасильственной борьбы и поддерживал расширение прав женщин. Лев Толстой считал его одним из величайших людей: «пророком человечества, недооцененным современниками».
5. Штат
Даже спустя столетия после окончания Гражданской войны и принятия Тринадцатой поправки, отменившей рабство, потребовалось время, чтобы все штаты ее ратифицировали. Миссисипи стал последним штатом, официально завершившим этот процесс в 2013 году.
6. Поправка
После более чем 60-летнего перерыва в принятии поправок к Конституции США, в 1865 году была ратифицирована Тринадцатая поправка. Она запретила рабство и принудительный труд, за исключением случаев наказания за преступление. Принятая Конгрессом 31 января 1865 года и вступившая в силу 18 декабря 1865 года, поправка была ратифицирована 27 штатами в том же году. Однако ратификация некоторыми штатами растянулась на десятилетия, например, Миссисипи официально завершил этот процесс лишь в 2013 году, хотя фактически голосовал за поправку еще в 1995 году.
Интересные факты о рабстве в США:
- Стоимость рабов в XIX веке в США менялась в зависимости от экономики. Цены на хлопок и эффективность работы рабов были основными факторами этих изменений. После 1837 года цены упали из-за кризиса. С 1840-х годов цены снова выросли, возможно, потому что рабы стали лучше работать на больших плантациях, а также из-за того, что рабы, рожденные в США, работали лучше, чем те, кто был привезен из Африки.
- Авраам Линкольн инициировал отмену рабства в США в 1862 году, подписав соответствующий указ, который был подкреплен Прокламацией об освобождении рабов в 1863 году. Но сопротивление южных штатов препятствовало немедленному исполнению. Фактическая отмена рабства стала возможной лишь после окончания Гражданской войны в 1865 году.
- История рабства в США завершилась прибытием корабля «Клотильда» в 1860 году. На борту находилась Редоши, 17-летняя девушка из Бенина, ставшая последней рабыней, привезенной в страну. В рабстве ей дали имя Салли Смит. Известно, что еще до прибытия она вышла замуж за соотечественника, хотя и из другого племени. Салли Смит дожила до 1937 года. Последним рабом-мужчиной был также уроженец Бенина, предположительно, принадлежавший к народу йоруба — Олуале Коссола, который получил имя Куджо Казула Льюис.
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