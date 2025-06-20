Новый вид доисторической ящерицы назван в честь гоблинского вождя из «Хоббита»

Палеонтологи из США описали новый вид древней ядовитой ящерицы, останки которой были найдены в знаменитом национальном памятнике Grand Staircase-Escalante в штате Юта. Вид получил название Bolg amondol — в честь гоблина Болга из «Хоббита» Толкиена и с отсылкой к вымышленному языку эльфов. Открытие описано в журнале Royal Society Open Science.
Новую рептилию отнесли к монстерзавриям (Monstersauria) — группе ядовитых ящериц, потомков ядозубов. В отличие от их сегодняшних потомков, живущих на юге США и в Мексике, древние монстерзавры населяли куда более обширные территории, включая Азию. Однако ископаемых свидетельств их существования крайне мало — особенно в Северной Америке.
Скелет Bolg amondol считается наиболее полным среди всех находок монстерзаврий в этом регионе. Его обнаружили еще в 2005 году, но для научного описания потребовалось почти два десятилетия — исследователи ждали профильной экспертизы. По словам автора работы Хенрика Вулли из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, череп ящерицы сразу вызвал ассоциации с гоблином: широкий, с бугристыми чешуйчатыми пластинами.
На реконструкции видно, как ящерица разоряет гнездо овираптора — вероятно, так и вела себя Bolg amondol в позднемеловом лесу. В те времена территория Юты представляла собой влажные тропики, где наряду с динозаврами обитали и более мелкие хищники, такие как эта ящерица. Вместе с ее останками нашли кости еще трех крупных видов — это подтверждает разнообразие ящериц в той экосистеме.
Находка важна не только из-за степени сохранности. Новый вид поможет уточнить родственные связи внутри группы монстерзаврий, чье происхождение и эволюция до сих пор остаются загадкой. Исследователи надеются, что в будущем найдут еще больше подобных окаменелостей — и, возможно, других «гоблинов» мелового периода.