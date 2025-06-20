Новый вид доисторической ящерицы назван в честь гоблинского вождя из «Хоббита»

На реконструкции видно, как ящерица разоряет гнездо овираптора — вероятно, так и вела себя Bolg amondol в позднемеловом лесу. В те времена территория Юты представляла собой влажные тропики, где наряду с динозаврами обитали и более мелкие хищники, такие как эта ящерица. Вместе с ее останками нашли кости еще трех крупных видов — это подтверждает разнообразие ящериц в той экосистеме.