Громовая музыка: во Вьетнаме устроили концерт с искусственными молниями

Концерты с управляемыми молниями проводились и безопасно. Например, американская группа ArcAttack использует катушки Тесла, которые «играют» музыку с помощью электрических разрядов. Такие инсталляции создают молнии до трех метров в длину, управляемые по частоте и ритму. Для безопасности разряды пускают по заранее рассчитанным траекториям — через воздух к заземленным металлическим объектам. Сцену изолируют, а артисты надевают костюмы из проводящей сетки — так ток проходит по поверхности, не причиняя вреда.