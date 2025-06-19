Громовая музыка: во Вьетнаме устроили концерт с искусственными молниями

Во Вьетнаме состоялся зрелищный концерт, где вместо стандартного светового шоу использовали разноцветные искусственные молнии. Перформанс собрал тысячи зрителей и мгновенно стал хитом в соцсетях — кадры с молниями под музыку публикуют и пересылают по всему миру. Молнии срабатывали синхронно с ритмом, создавая эффект живого неба прямо над сценой. Технологию организаторы не раскрывают, но заверяют: все прошло по строгим нормам безопасности.
Подобное шоу требует ювелирной точности. Электрические разряды вблизи толпы могут обернуться катастрофой. Например, в 2019 году рок-группа Kiss применила похожие спецэффекты во время турне — тогда дело доходило до пожаров и отмен концертов.
Концерты с управляемыми молниями проводились и безопасно. Например, американская группа ArcAttack использует катушки Тесла, которые «играют» музыку с помощью электрических разрядов. Такие инсталляции создают молнии до трех метров в длину, управляемые по частоте и ритму. Для безопасности разряды пускают по заранее рассчитанным траекториям — через воздух к заземленным металлическим объектам. Сцену изолируют, а артисты надевают костюмы из проводящей сетки — так ток проходит по поверхности, не причиняя вреда.
Во время грозы подобные концерты проводить категорически нельзя. К счастью, на этот раз погода была благосклонна, и все прошло без происшествий.