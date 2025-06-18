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На Комаровке белорусская клубника стоит от 8,50 до 25 рублей за килограмм

Стоимость белорусской клубники начинается от 8,50 рубля за кило на минской Комаровке.

Источник: Комсомольская правда

На Комаровке белорусская клубника стоит от 8,50 до 25 рублей за килограмм.

Средняя цена на белорусскую клубнику составляет около 13 рублей за кило на Комаровке. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: архив «КП».

Как рассказали читатели «КП», цена на отечественную клубнику в среду, 18 июня, стартует с 8,50 рубля. По указанной цене можно купить мелкую ягоду на компот. Стоимость более крупной клубники составит от 12 рублей. К слову, ягоду можно было найти и за 25 рублей за килограмм. В целом, средняя цена на белорусскую клубнику составляет около 13 рублей.

На Комаровке в продаже есть как крупная клубника… Снимок носит иллюстративный характер. Фото: архив «КП» …так и более мелкая ягода на компот. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: архив «КП».

Тем временем первая белорусская черника продается за 40 рублей за килограмм на Комаровке.

Ранее МАРТ и Госконтроль наказали агрокомбинат «Ждановичи» за завышение цен.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какие претензии предъявляют ему белорусы: «Рябов, ты ответишь за такую погоду».