На Комаровке белорусская клубника стоит от 8,50 до 25 рублей за килограмм.

Как рассказали читатели «КП», цена на отечественную клубнику в среду, 18 июня, стартует с 8,50 рубля. По указанной цене можно купить мелкую ягоду на компот. Стоимость более крупной клубники составит от 12 рублей. К слову, ягоду можно было найти и за 25 рублей за килограмм. В целом, средняя цена на белорусскую клубнику составляет около 13 рублей.