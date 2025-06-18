На Комаровке белорусская клубника стоит от 8,50 до 25 рублей за килограмм.
Средняя цена на белорусскую клубнику составляет около 13 рублей за кило на Комаровке. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: архив «КП».
Как рассказали читатели «КП», цена на отечественную клубнику в среду, 18 июня, стартует с 8,50 рубля. По указанной цене можно купить мелкую ягоду на компот. Стоимость более крупной клубники составит от 12 рублей. К слову, ягоду можно было найти и за 25 рублей за килограмм. В целом, средняя цена на белорусскую клубнику составляет около 13 рублей.
На Комаровке в продаже есть как крупная клубника… Снимок носит иллюстративный характер. Фото: архив «КП» …так и более мелкая ягода на компот. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: архив «КП».
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