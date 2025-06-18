В России хотят отменить каникулы в январе и мае: к чему это приведет

— Если такую систему вводить в привычные праздничные месяцы, эффективность труда не повысится. Для того чтобы оживить экономику, нужно сократить рабочие дни в другие месяцы, а не в январе и в мае. А еще лучше ввести 12 недель по четыре рабочих дня, потому что при таком графике трудовая нагрузка будет распределена равномерно, и это позволит избежать эмоционального выгорания.