В России хотят отменить каникулы в январе и мае: к чему это приведет

Россиян могут лишить длинных выходных в январе и мае. С таким предложением выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Вместо праздничных дней предлагается ввести шесть рабочих недель по три рабочих дня, что позволит сохранить производительность сотрудников в течение года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, насколько эффективны могут быть предлагаемые меры и как они отразятся на экономике страны.
Последствия отмены длинных выходных.
По словам эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, отмена длинных выходных может повысить производительность сотрудников предприятий, потому что после затяжных праздников всегда трудно «втянуться» в рабочий процесс.
— По аналогии с отпуском, после продолжительных выходных в январе люди входят в режим только к февралю. Примерно та же история характерна и для майских праздников. Эти нюансы вносят дисбаланс в рабочий процесс и прерывают привычный ритм предприятий. Отказ от длинных выходных позволит исключить эту ситуацию и повысить эффективность труда сотрудников, — считает эксперт.
При этом, подчеркнула Яковлева, предложение может положительно сказаться на экономике страны. Однако для этого нужно будет соблюсти определенные условия:
— Отмена длинных выходных будет работать, если абсолютно все организации и предприятия перейдут на режим работы, при котором у всех сотрудников будет три рабочих дня на протяжении шести недель, но не будет длинных выходных в праздники. Если же в таком формате будет работать только часть предприятий, то никакого эффекта на экономическую сферу это решение не произведет, — уверена собеседница «ВМ».
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По мнению карьерного консультанта, рекрутера Ильгиза Валинурова, нововведение никак не поспособствует росту экономики в стране:
— Дело в том, что в РФ огромное количество компаний, предприятий и производств, которые не могут остановить работу в течение недели. Например, в сфере ретейла компании вынуждены выводить сотрудников как в праздничные, так и в выходные дни, при этом выплатив им оклад за этот день в двойном размере и предоставлять дополнительные дни отгулов. Поэтому нововведение глобально не улучшит экономику страны.
В какие месяцы могут сократить рабочие недели.
При этом Валентина Яковлева заверила, что нет никакого смысла сокращать рабочие недели конкретно в январе и мае:
— Если такую систему вводить в привычные праздничные месяцы, эффективность труда не повысится. Для того чтобы оживить экономику, нужно сократить рабочие дни в другие месяцы, а не в январе и в мае. А еще лучше ввести 12 недель по четыре рабочих дня, потому что при таком графике трудовая нагрузка будет распределена равномерно, и это позволит избежать эмоционального выгорания.
Такого же мнения придерживается и карьерный консультант Валинуров:
— Если сократить рабочую неделю с пяти дней до четырех и работать в таком графике 12 недель, человек будет показывать максимальную эффективность в своей деятельности. За три дня люди вполне могут выполнить тот объем задач, который обычно делают за пятидневную рабочую неделю.
У системы есть свои сложности.
Однако стоит отметить, что для работодателей и отдела кадров предлагаемый новый рабочий график может создать определенные трудности, подчеркнул рекрутер.
— Руководителям придется заново планировать рабочие графики и процессы, вводить изменения в локальных бизнес-процессах. Также придется менять привычный алгоритм работы отдела кадров. С учетом январских и майских праздников работодатели уже научились работать, а новые правила создадут для них большие проблемы, поэтому введение трехдневной рабочей недели нельзя считать целесообразным, — заключил Валинуров.
Также в России с 1 сентября 2025 года будут действовать новые правила расчета среднего заработка при начислении выходного пособия и отпускных. Что изменится и к чему приведет нововведение, «ВМ» разбиралась с экспертом.