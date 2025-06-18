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МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств

МВД предупредило о фишинговом сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

На ресурсе уверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают не оставаться один на один с проблемой и обратиться за помощью.

«Во многих случаях мы даже помогаем вернуть потерянные деньги» , — следует из опубликованных ведомством материалов.

Подобные ресурсы — классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. Ссылки на них распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги, уверяют полицейские.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный приём — присваивают несуществующей организации громкое название, например «Инициатива Центра цифровой безопасности». В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь.

«В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть… за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП “ГРЧЦ”, — заключили правоохранители.