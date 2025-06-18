Миллиардера Карапетяна перевели в Следственный комитет Армении

Весной начался очередной виток этого противостояния — в конце мая премьер Армении выступил с резкими заявлениями против Гарегина Второго и его архиепископов. Пашинян размещал оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети X, выражая недовольство ее иерархами. Он обвинил Гарегина Второго в нарушении целибата и потребовал, чтобы он покинул высокий пост. Также премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения». К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор».