Миллиардера Карапетяна перевели в Следственный комитет Армении

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня. Накануне он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьер-министра страны Никола Пашиняна. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».
Конфликт вокруг Армянской апостольской церкви.
Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и властями республики стали напряженными после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ситуация обострилась, когда католикос всех армян Гарегин Второй призвал премьера уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего внутриполитического кризиса в Армении.
Весной начался очередной виток этого противостояния — в конце мая премьер Армении выступил с резкими заявлениями против Гарегина Второго и его архиепископов. Пашинян размещал оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети X, выражая недовольство ее иерархами. Он обвинил Гарегина Второго в нарушении целибата и потребовал, чтобы он покинул высокий пост. Также премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения». К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор».
17 июня миллиардер Самвел Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему».
Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».
В ответ Пашинян написал новый пост, обратившись к Карапетяну:
«Армения и ее законы — это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».
Позднее он назвал позицию Карапетяна угрозой Армении. «Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки», — сказал премьер 18 июня во время общения с журналистами в парламенте.
Обыск и задержание Самвела Карапетяна.
Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях в доме Карапетяна в Ереване. Пока проходил обыск, возле здания собрались сотни сторонников бизнесмена. Двое даже получили травмы в результате потасовки с силовиками. Сам предприниматель заявил, что на него хотят надавить после того, как он открыто поддержал Армянскую церковь в конфликте с властями республики.
Брат предпринимателя Карен Карапетян сообщил, что в тот вечер правоохранители задержали 45 человек — всех, «кого поймали у ворот дома». Сам предприниматель сопротивления не оказывал. Вышел из дома вместе с братом и уехал на полицейской машине в ночь на среду.
С бизнесменом проводятся следственные действия, его перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении. Агентство «Sputnik Армения» сообщило со ссылкой на адвоката Армена Ферояна, что ~предпринимателю предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти~. По информации защитника, СК Армении попросил суд об аресте Карапетяна. Бизнесмен свою вину не признает.
Как пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», Никол Пашинян на фоне последних событий заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.
«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО “Армянские электрические сети” должно быть национализировано. Это произойдет быстро», — сказал премьер.
Кроме того, Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна. В местных СМИ распространялась информация о том, что Абазян отказался задерживать Карапетяна, заявив премьер-министру, что для этого нет оснований.
Бизнес Самвела Карапетяна: «Ташир», «Фора-Банк» и ТРЦ «РИО».
Один из самых влиятельных российских предпринимателей с армянскими корнями владеет холдингом «Ташир», который объединяет более 200 компаний в сферах строительства, девелопмента, финансов, энергетики, промышленности, ретейла и ресторанного бизнеса.
В собственности Карапетяна — торговые центры, рестораны, жилые комплексы, офисные здания. Один из самых заметных активов — сеть ТРЦ «РИО».
Среди других торговых центров, входящих в бизнес-систему Карапетяна: ~ «Ереван Плаза», «Райкин Плаза», Family Room, «Европарк»~ и другие.
Предпринимателю принадлежит также компания «Электрические сети Армении». Она снабжает светом почти всю республику. Штаб-квартира находится в Ереване, но целый блок предприятий, касающихся генерации, распределения и обслуживания, расположены на территории России.
У Карапетяна есть активы и в банковском секторе. Его «Фора-Банк» обслуживает предприятия «Ташира», помогает с финансированием проектов.
По данным Forbes на 2024 год, «Ташир» занимает второе место в рейтинге «Короли российской недвижимости» с доходом от аренды в 640 млн долларов. Международная корпорация «Гранд Фуд», входящая в группу компаний «Ташир», открыла 13 новых точек быстрого питания — общее количество заведений на конец 2024 года составило 142 в 45 городах России и Армении.
Совокупный портфель активов группы «Ташир» в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 млн квадратных метров.
Состояние Самвела Карапетяна.
В 2011 году Карапетян впервые попал в список миллиардеров Forbes — тогда у него было около 1,4 млрд долларов. В 2013 году его состояние оценивали уже в 3,8 млрд долларов.
В 2014-м активы Карапетяна оценивались в 4,3 млрд долларов. Это был его самый высокий показатель в рейтинге миллиардеров, потом началось снижение.
В начале 2025 года состояние Карапетяна оценивалось в 3,2 миллиарда долларов. По данным на 16 апреля 2025 года он занимает 44-е место в рейтинге миллиардеров России по версии Forbes.
Биография Самвела Карапетяна.
Самвел Карапетян родился 18 августа 1966 года в поселке Калинино, в Армянской ССР. Отец был учителем математики и директором школы, мать — преподаватель английского языка.
В Армении Карапетян провел юность, там же получил высшее образование: окончил Ереванский политехнический институт, факультет машиностроения. Инженерная база пригодилась в строительстве, когда он уже самостоятельно вел проекты, следил за качеством и технической реализацией. Позже, когда бизнес начал расти, он получил второе высшее, на этот раз в сфере экономики. Также защитил докторскую диссертацию, посвященную исследованию развития системы управления инвестиционной деятельности в крупных диверсифицированных компаниях.
В 90-е годы Карапетян переехал в Россию. Выбор пал на Калугу, так как там были земляки, которые помогли освоиться в первое время.
Вскоре Самвел с братом Кареном приобрели местное предприятие «Калугаглавснаб». И на его базе начали строить новую структуру — то, что позже станет холдингом «Ташир».
В начале 2000-х занимался строительством бизнес-центров, торговых комплексов, жилых кварталов в Москве и за ее пределами. Его компания быстро росла. В 2003 году Карапетян приобрел участок в престижном районе столицы и возвел там первый ТРЦ «РИО». Сеть начала расширяться и на другие города России.
Также он владеет благотворительным фондом «Ташир», помогающим строить медицинские учреждения, детские сады и учебные заведения. Еще фонд занимается реконструкцией церквей, оказывает поддержку проектам в области спорта, здравоохранения, просвещения, искусства и науки в России и Армении.
У бизнесмена два гражданства — армянское и российское.