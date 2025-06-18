Министр образования Беларуси Иванец сказал, на что имеют право родители при покупке школьной формы

Министр образования Андрей Иванец сказал, на что имеют право родители в Беларуси при покупке школьной формы детям, пишет БелТА.
Так, глава Минобразования сообщили, что белорусские родители могут сами выбирать место покупки элементов школьной формы детям.
Еще глава ведомства напомнил, что в 2025 году никаких изменений, касающихся школьной формы в Беларуси, нет. Но Кодекс об образовании закрепил норму делового стиля, а постановление Минобразования определило перечень элементов, относящихся к деловому стилю, среди которых — пиджаки, брюки, юбки, туфли, рубашка и другие предметы гардероба.
— Конкретный элемент школьной формы выбирается непосредственно учреждением образования, он размещен на сайте каждой школы, — напомнил Иванец.
И здесь же уточнил, что родители белорусских школьников вправе покупать такой элемент, где сами предпочтут: на маркетплейсе, в магазинах на школьных ярмарках и т.д. Как вправе родители сами выбирать производителя и место продажи.
— Здесь никаких ограничений нет, — указал министр.
Отдельно Иванец обратил внимание на то, что настоятельные просьбы учреждений закупать школьную одежду у конкретного производителя не имеют под собой оснований.
— Повторюсь, каждый родитель может сам выбирать место покупки формы, — заключил он.
На днях «Беллегпром» показал утвержденную школьную форму 2025 в Беларуси.
А ранее «Беллегпром» высказался о стоимости школьной формы в Беларуси в новом учебном году: «За 350 рублей можно будет одеть ребенка полностью, правда, без портфеля».
Тем временем МАРТ и Госконтроль наказали агрокомбинат «Ждановичи» за завышение цен на соки.