На ПМЭФ показали наградной лист отца Владимира Путина. Видео

«У нас несколько мемориальных панно, включая панно Владимира Спиридоновича Путина, это папа нашего президента, который тоже был участником Великой Отечественной войны, был тяжело ранен и имеет боевые награды», — заявил руководитель и основатель компании Михаил Шевелев. Он подчеркнул, что цель проекта — привлечь внимание и сделать доступной информацию о фронтовиках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, чтобы дети и внуки героев могли узнать об их подвигах.