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На ПМЭФ показали наградной лист отца Владимира Путина. Видео

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, открыли экспозицию, посвященную 80-летию Победы. Один из стендов о героях Великой Отечественной войны рассказывает о фронтовом пути отца российского президента — Владимира Спиридоновича Путина.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Как сообщает корреспондент URA.RU, экспозицию представила компания «Дом семейных традиций “Кристиан”».

«У нас несколько мемориальных панно, включая панно Владимира Спиридоновича Путина, это папа нашего президента, который тоже был участником Великой Отечественной войны, был тяжело ранен и имеет боевые награды», — заявил руководитель и основатель компании Михаил Шевелев. Он подчеркнул, что цель проекта — привлечь внимание и сделать доступной информацию о фронтовиках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, чтобы дети и внуки героев могли узнать об их подвигах.

Главная тема ПМЭФ в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В мероприятии принимают участие представители более 140 стран. В программу форума включены сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги. 20 июня на площадке ПМЭФ состоится пленарная сессия с участием российского лидера Владимира Путина.