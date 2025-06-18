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22 июня в Самаре откроют выставку о жизненном пути и наследии Святейшего Тихона

22 июня в Самаре открывается выставка, посвященная столетию со дня кончины Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

22 июня в Самаре открывается выставка, посвященная столетию со дня кончины Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Торжественную церемонию открытия проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в храме Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, д. 1А) в 15:00.

Экспозиция подготовлена Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке Научно-просветительского фонда имени святого патриарха Тихона. Материалы выставки расскажут о жизненном пути и духовном наследии священнослужителя.

Посетить выставку можно ежедневно с 22 по 28 июня с 10 утра до 18 часов вечера. Организаторами выступают Русская Православная Церковь, Всемирный Русский Народный Собор и благотворительный фонд «Царьград». Контактная информация: протоиерей Максим Кокарев, тел.: 8−917−118−83−15.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!