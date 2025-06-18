Льву Цезарю в зоопарке Ростова исполнилось 16 лет

В зоопарке Ростова-на-Дону лев Цезарь отметил свой шестнадцатый День рождения. Об этом работники зоосада рассказали в социальных сетях.
— Наш лев хорошо себя чувствует, любит покрасоваться перед гостями и громко порычать, — написали в VK.
По словам специалистов, в дикой природе царственные коты живут около 10−14 лет, а в зоопарках их продолжительность жизни иногда превышает 20 лет. За здоровьем Цезаря следят лучшие зоологи и ветеринарные врачи.
Напомним, накануне в Ростовском зоопарке День рождения также отметил носорог Теркель, ему исполнилось уже 13 лет.
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