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Льву Цезарю в зоопарке Ростова исполнилось 16 лет

День рождения еще одного питомца отметили в зоопарке Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону лев Цезарь отметил свой шестнадцатый День рождения. Об этом работники зоосада рассказали в социальных сетях.

— Наш лев хорошо себя чувствует, любит покрасоваться перед гостями и громко порычать, — написали в VK.

По словам специалистов, в дикой природе царственные коты живут около 10−14 лет, а в зоопарках их продолжительность жизни иногда превышает 20 лет. За здоровьем Цезаря следят лучшие зоологи и ветеринарные врачи.

Напомним, накануне в Ростовском зоопарке День рождения также отметил носорог Теркель, ему исполнилось уже 13 лет.

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