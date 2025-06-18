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Ушел из жизни самарский автогонщик Александр Поссен

На 35-м году жизни скончался самарский автогонщик Александр Поссен.

Об этом сообщается на странице Российской дрифт серии RDS OPEN во «ВКонтакте».

Как отмечается в некрологе, Александр Поссен был «ярким представителем» самарской автокультуры. Гонщик был победителем и призером этапов RDS EUROPE.