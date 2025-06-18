Лучшего водителя автобуса страны выберут в Нижнем Новгороде

«Численность участников с каждым годом увеличивается — свое мастерство продемонстрировали уже более 1000 водителей рейсовых автобусов различных классов. Конкурс позволяет показать навыки управления транспортным средством, получить новый опыт безопасного вождения, от которого напрямую зависит безопасность пассажиров. Напомню, что с этого года началась реализация нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, в котором также предусмотрены меры поддержки для закупки новых транспортных средств», — отметил заместитель министра транспорта России Виктор Тимофеев.
По поручению президента Владимира Путина до 2030 года в регионы должно быть поставлено не менее 40 тысяч единиц современного и комфортного подвижного состава. Нижний Новгород за последние годы уже получил 615 автобусов.
В течение трех конкурсных дней участники будут демонстрировать мастерство в управлении автобусами «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также в знании правил дорожного движения. Самый зрелищный и непредсказуемый этап — модуль «Комфортное вождение». В салон автобуса устанавливается стакан с водой: победителем становится тот, у кого в конце маршрута останется больше жидкости. Этот этап требует максимальной точности, ведь даже лидер скоростного маневрирования может потерять шансы на победу.
Испытания проходят участники, проживающие в разных городах страны — от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Севастополя. Свое звание будут подтверждать Владимир Григорьев из Москвы и Федор Третьяков из Тюмени — победители прошлого конкурса. Впервые за историю конкурса заявлено шесть женщин. Среди них самая молодая участница — 22-летняя Елизавета Черская из Калининграда. Самый опытный участник — Алаудин Маллаев из Ноябрьска, его стаж вождения составляет 42 года. Семейную династию водителей автобусов представит Станислав Славинский из Краснодара. Честь Нижегородской области будут отстаивать водители АО «Нижегородпассажиравтотранс» Алексей Бусыгин, Леонид Складнев и Виктор Малов.
«Конкурс водительского мастерства — это отличная возможность продемонстрировать свои навыки и обменяться опытом. Мы рады принимать это мероприятие в Нижнем Новгороде. Профессия водителя — настоящее призвание, требующее высочайшего профессионализма. Благодаря вашему мастерству пассажиры могут чувствовать себя комфортно и безопасно. Пусть конкуренция в этом конкурсе будет честной, а победа — заслуженной!» — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой.