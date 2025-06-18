Лучшего водителя автобуса страны выберут в Нижнем Новгороде

В течение трех конкурсных дней участники будут демонстрировать мастерство в управлении автобусами «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также в знании правил дорожного движения. Самый зрелищный и непредсказуемый этап — модуль «Комфортное вождение». В салон автобуса устанавливается стакан с водой: победителем становится тот, у кого в конце маршрута останется больше жидкости. Этот этап требует максимальной точности, ведь даже лидер скоростного маневрирования может потерять шансы на победу.