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Минское метро меняет режим работы 20 и 21 июня

Метро Минска будет работать по измененному графику 20 и 21 июня.

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен меняет режим работы 20 и 21 июня, сообщили в пресс-службе подземки.

Так, в связи с проведением Республиканского бала выпускников в Минске движение поездов метрополитена организуют по пятничному графику с 05.30 пятницы, 20 июня, до 02.00 ночи субботы, 21 июня.

При этом 21 июня станции метро на вход закроют в 1.25 часов. Однако «Немигу» закроют на вход в 1.40 часов и на станции «Купаловской» вход со стороны улицы Карла Маркса будет закрыт 20 июня в 21.00 часов.

Также «Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня.

А еще мы писали, что «Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах.