МГУ и Московская школа управления «Сколково» договорились о сотрудничестве

«Для школы это действительно большой шаг, поскольку мы изначально были школой, которая занимается развитием управленческих компетенций среди взрослых, а сейчас для нас дополнительно открывается возможность уже в юном возрасте развивать управленческие компетенции, переговорные, коммуникативные навыки, социо-гуманитарные направления, которые, я абсолютно уверен, обогатят возможности будущих лидеров индустрии здравоохранения», — сказал руководитель «Сколково» Александр Ким.