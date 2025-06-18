МГУ и Московская школа управления «Сколково» договорились о сотрудничестве

Как отметила ведущая церемонии, МГУ и «Сколково» объединят свои усилия для создания уникальной образовательной программы «Лидеры будущего здравоохранения». Со стороны МГУ на подписании присутствовала кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.
«Образовательная программа, которую мы планируем, призвана предоставить нашим студентам возможности, расширить их возможности и предоставить им не только возможность учиться на поприще естественных наук, обучаться медицине и другим наукам, но и на поприще управления», — сказала Воронцова на церемонии.
Она добавила, что благодаря Московской школе управления были найдены гранты, чтобы обеспечить студентам МГУ возможность участвовать в программе.
«Для школы это действительно большой шаг, поскольку мы изначально были школой, которая занимается развитием управленческих компетенций среди взрослых, а сейчас для нас дополнительно открывается возможность уже в юном возрасте развивать управленческие компетенции, переговорные, коммуникативные навыки, социо-гуманитарные направления, которые, я абсолютно уверен, обогатят возможности будущих лидеров индустрии здравоохранения», — сказал руководитель «Сколково» Александр Ким.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.