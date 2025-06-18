В Ростове открылась выставка культового художника Виталия Минакера

В донской столице заработала выставка одного из самых самобытных художников Юга России — Виталия Минакера. Мероприятие проходит в офисе ВТБ на Большой Садовой.
При этом географическое местоположение не влияет на содержание его работ. Они посвящены самоанализу, взаимодействию с действительностью, внутренним диалогам и тем чувствам, которые сложно передать словами.
В атриуме представлено 11 работ автора, в которых художник обращается к теме внутреннего диалога, города как живого организма и человеческой уязвимости. К месту человека в мире и мира в человеке.
Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.
— Нам важно поддерживать не только привычные форматы искусства, но и тех художников, кто задаёт вопросы, а не предлагает готовые ответы. Выставка Виталия Минакера — как раз такой проект: он говорит со зрителем иначе — через образы, интуицию, тонкое ощущение времени. Мы хотим, чтобы пространство банка в Ростове было открытым — не только для клиентов, но и для горожан, для искусства, для живого диалога. Искусство должно быть ближе — и мы рады быть частью этого процесса, — рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент ВТБ Юрий Авдеев.
Вход на выставку свободный.
НАША СПРАВКА.
Виталий Минакер — фигура вне жанров и формата. Его называют «интровертным дадаистом», «романтиком новой этики». Он одинаково свободно работает с живописью, графикой и инсталляцией, фотографией и рельефом. Использует свой многолетний дизайнерский опыт в создании произведений, не ограничивая себя привычными материалами. В его творениях слышны отголоски Кафки и Ницше, будто проступают тексты дневников — личных, откровенных и обострённо чувствующих.