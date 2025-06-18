В Ростове открылась выставка культового художника Виталия Минакера

— Нам важно поддерживать не только привычные форматы искусства, но и тех художников, кто задаёт вопросы, а не предлагает готовые ответы. Выставка Виталия Минакера — как раз такой проект: он говорит со зрителем иначе — через образы, интуицию, тонкое ощущение времени. Мы хотим, чтобы пространство банка в Ростове было открытым — не только для клиентов, но и для горожан, для искусства, для живого диалога. Искусство должно быть ближе — и мы рады быть частью этого процесса, — рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент ВТБ Юрий Авдеев.