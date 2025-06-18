В Каменске-Шахтинском до конца года расселят жителей аварийного дома

— Во время онлайн-приема ко мне обратились жители Каменска-Шахтинского с просьбой решить вопрос расселения дома. Постройку возвели в 1958 году, а в сентябре 2024 года признали аварийной. Сегодня из двенадцати семей одиннадцать уже переехали в новое безопасное жилье. В этом году вопрос полностью закроем, — подчеркнул Юрий Слюсарь.