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В Каменске-Шахтинском до конца года расселят жителей аварийного дома

Юрий Слюсарь назвал планируемый срок расселения аварийного дома в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском до конца года планируют расселить аварийный дом на Гагарина, 73. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Во время онлайн-приема ко мне обратились жители Каменска-Шахтинского с просьбой решить вопрос расселения дома. Постройку возвели в 1958 году, а в сентябре 2024 года признали аварийной. Сегодня из двенадцати семей одиннадцать уже переехали в новое безопасное жилье. В этом году вопрос полностью закроем, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что необходимые на расселение деньги были «предусмотрены в полном объеме».

По данным властей, в 2025 году из ветхого жилья должны расселить более 2 тысяч человек, в том числе работу проведут в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели собираются потратить 3,7 млрд рублей.

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