На площадках ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в развитии внутреннего туризма

Как рассказал Валерий Руссов, до 2028 года будет реализован целый ряд девелоперских проектов на побережье Чёрного моря. В него входят гостиничные комплексы в Краснодарском крае общим объемом инвестиций в 19 млрд рублей и суммарным числом 2 500 номеров. А к концу 2028 года планируется построить в Анапе комплекс на почти 500 номеров суммарной стоимостью 12 млрд рублей.