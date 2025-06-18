На площадках ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в развитии внутреннего туризма

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве в реализации в городе-курорте Анапе первой очереди гостиничного комплекса «Николай I». Соглашение заключили представитель СЗ «АН Инвестиции» группы компаний «Развитие» Валерий Руссов и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
— Черноморское побережье остается востребованным для покупки недвижимости у людей со всей страны. Вместе с «Развитием» мы уже запустили здесь ряд важных инвестпроектов. Объем полученной от банка кредитной поддержки группе компаний в рамках проектного финансирования уже превышает 4,2 млрд рублей. В планах — большая совместная работа по развитию рынков комфортной недвижимости и внутреннего туризма на юге России, — отметил Анатолий Песенников.
Как рассказал Валерий Руссов, до 2028 года будет реализован целый ряд девелоперских проектов на побережье Чёрного моря. В него входят гостиничные комплексы в Краснодарском крае общим объемом инвестиций в 19 млрд рублей и суммарным числом 2 500 номеров. А к концу 2028 года планируется построить в Анапе комплекс на почти 500 номеров суммарной стоимостью 12 млрд рублей.