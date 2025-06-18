«Квартиру в корзину»: как будет работать продажа недвижимости через маркетплейсы

— В среднем человек за всю жизнь покупает квартиру один или два раза. Наверняка клиенту захочется приехать в офис продаж застройщика, поговорить с каким-либо независимым экспертом по недвижимости и узнать его мнение. Пока он общается с застройщиком или агентом, они закрепляют за собой этого покупателя. И тогда покупка на маркетплейсе теряет свою актуальность, — объяснил собеседник «ВМ».