Омичи отметят День Омской области и День города 2 августа: программа празднования

Центральной площадкой празднования станет площадь Победы и Любинский проспект, где развернутся народные гуляния. Здесь будут работать концертные, творческие и интерактивные площадки с участием ведущих коллективов Омска. На площади Победы также состоится турнир силовых видов спорта «Самый сильный человек города Омска — 2025». Для семей с детьми в сквере имени Дзержинского подготовлена детско-семейная программа с выступлениями детских и молодежных коллективов.