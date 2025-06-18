Омичи отметят День Омской области и День города 2 августа: программа празднования

2 августа 2025 года впервые праздник Дня Омской области совпадет с Днем города. Единый день празднования установлен Указом Губернатора, чтобы укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, гордость за регион и его уникальное наследие. Программа мероприятия была представлена на заседании коллегии министерства культуры Омской области.
«Главной целью нового праздника является представление Омской области как края с героической историей, великолепной природой и огромным потенциалом. Мы стремимся сделать этот день особенным для каждого жителя региона», — подчеркнул министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Накануне праздника, 1 августа, состоится премьера постановки «Крепость Сибири» Государственного академического Омского русского народного хора.
2 августа жителей и гостей города ждут масштабные мероприятия. Городская выставка «Флора-2025» представит достижения в сфере зеленого строительства, цветоводства и садоводства. Выставка посвящена 80-летию Великой Победы и статусу Омска как Молодежной столицы России. Также в этот день пройдет 36-й Сибирский международный марафон, который объединит профессиональных спортсменов и любителей бега.
Центральной площадкой празднования станет площадь Победы и Любинский проспект, где развернутся народные гуляния. Здесь будут работать концертные, творческие и интерактивные площадки с участием ведущих коллективов Омска. На площади Победы также состоится турнир силовых видов спорта «Самый сильный человек города Омска — 2025». Для семей с детьми в сквере имени Дзержинского подготовлена детско-семейная программа с выступлениями детских и молодежных коллективов.
На улице Музейная откроется ярмарка-выставка «Город мастеров», где гости смогут познакомиться с работами мастеров народных промыслов и ремесел. Здесь же будет представлен проект «Модно в Омске». Впервые на сцене у музея имени Врубеля заработает площадка «Омск театральный», где выступят артисты театров региона.
Кульминацией праздника станет вечернее мероприятие на Соборной площади. Открытие начнется с концерта Омского русского народного хора, который представит номера из постановки «Крепость Сибири», а также выступления Омского Губернаторского камерного оркестра под управлением дирижера Григория Вевера с программой «Рок на струнных». Завершат праздник выступления популярного артиста Виталия Гогунского и звезды российской эстрады Юлианы Карауловой. В конце празднования для омичей буду поданы автобусы в разные уголки города.
Ранее мы писали, что омичи могут добраться напрямую до Северной Корее на поезде.